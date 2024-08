Miljoenenaanwinst Yoro meerdere maanden aan de kant bij Manchester United

Manchester United kan de komende maanden niet beschikken over , zo weet The Telegraph. De achttienjarige verdediger, die onlangs voor een miljoenenbedrag overkwam van Lille OSC, moest zich afgelopen weekend laten vervangen met een blessure. Hij heeft een gebroken middenvoetsbeentje opgelopen.

Yoro begon in de nacht van zaterdag op zondag in de basis bij Manchester United voor het oefenduel met Arsenal (2-1 verlies). Na ruim een half uur spelen moest de Fransman zich laten vervangen met een blessure. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij een gebroken middenvoetsbeentje heeft opgelopen, waardoor hij in ieder geval twee maanden aan de kant staat.

Voor Ten Hag is deze blessure van Yoro een harde klap. De verdediger is tot dusver de duurste aankoop van de club uit Manchester deze transferperiode en met een absentie van twee maanden gaat er in ieder geval een streep door de eerste zes Premier League-wedstrijden en het duel om het Community Shield met Manchester City.

Doordat Yoro slechts één van twee centrale verdedigers is die Ten Hag deze zomer aan zijn selectie wil toevoegen, betekent dit dat de druk op de clubleiding om nog een verdediger te halen toeneemt. De meest waarschijnlijke optie hiervoor is Matthijs de Ligt. De Nederlander wordt al langer in verband gebracht met Manchester United, maar de onderhandelingen met Bayern München zijn gepauzeerd omdat beide clubs elkaar weigeren te naderen. Mogelijk gaat daar nu verandering in komen.

