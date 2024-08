Mogelijk nieuwe trainer Ajax genoemd: 'Als Farioli het kan worden, kan hij het ook'

FC Groningen is als promovendus enorm sterk aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie van afgelopen seizoen won vorige week met 4-1 van NAC Breda en afgelopen weekend met 1-2 in Waalwijk van RKC. Daarmee staat de club voorlopig gedeeld eerste, iets wat niet onopgemerkt is gebleven. Trainer Dick Lukkien wordt zelfs in verband gebracht met Ajax.

Bij de NOS Voetbalpodcast komt de trainer van FC Groningen ter sprake. "Lukkien is een rustige man, hij houdt alvast aan de dingen die hij doet", begint Jeroen Elshoff. "Vorig seizoen analyseerde hij precies waar het misging. Ik ben gek op Lukkien. Maar dat was ik ook op Hake (vorig seizoen trainer bij Go Ahead Eagles, red.) en dan is het altijd de vraag wat zijn volgende stap is."

Arno Vermeulen doet een suggestie voor de volgende stap van Lukkien. "Zou hij naar Ajax kunnen in de toekomst?" Elshoff reageert gedecideerd: "Als Farioli naar Ajax kan, kan Dick Lukkien dat ook. Het is iemand met een voetbalvisie, een idee, hij is kalm, rustig. Dus ja, waarom niet? Je krijgt waarschijnlijk wel de vraag: 'Is het wel een echte Ajax-trainer?'. Maar ja, voetbal, combinatiespel, het liefst aanvallen: het zou best kunnen."

Ajax maakt op dit moment een twijfelachtige seizoensstart door. De Amsterdammers stootten, ondanks een 0-1 verlies tegen Panathinaikos, door in de voorrondes van de Europa League, maar lieten in de tweede speelronde al gelijk punten liggen in Breda tegen NAC (2-1). Het spel is bovendien nog allesbehalve fraai om naar te kijken.

