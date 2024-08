Opstelling PSV: Bosz wijst vervangers Bakayoko en Schouten tegen Almere City aan

De opstelling van PSV voor het uitduel bij Almere City is bekend. Trainer Peter Bosz kan in Flevoland niet beschikken over de geblesseerden en Guus Til. Als vervangers wijst Bosz Guus Til en Hirving Lozano aan.

PSV is na zeges op RKC (5-1) en Heracles Almelo (1-3) voortvarend begonnen aan de poging de landstitel te prolongeren. De Eindhovenaren bevinden zich echter wel in een bijzonder hectisch slot van de zomerse transferperiode. Aan spelers als Walter Benítez, Olivier Boscagli en Schouten wordt volop getrokken, terwijl het ook niet uit te sluiten valt dat er nog grote clubs zullen komen voor bijvoorbeeld Joey Veerman en/of Bakayoko.

Benítez en Boscagli willen zelfs graag vertrekken en stonden/staan in de belangstelling van respectievelijk Atlético Madrid en Brighton & Hove Albion. Desondanks verschijnen zowel de Argentijnse keeper als de Franse verdediger zaterdagavond in Almere 'gewoon' in het basiselftal van Bosz.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Veerman, Til, Tillman; Lozano, De Jong, Lang

The chosen eleven aiming for all three points 😤#ALMPSV pic.twitter.com/GN9xNo9u6n — PSV (@PSV) August 24, 2024

