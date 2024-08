‘Oranje-international vertrekt bij Atalanta en voegt zich bij Stade Rennais’

verruilt Atalanta deze zomer voor Stade Rennais, zo weet transferjournalist Gianluca Di Marzio. De Fransen betalen een bedrag van zo’n drie miljoen euro voor de dertienvoudig Oranje-international.

Hateboer maakte in januari 2017 op 23-jarige leeftijd de overstap van FC Groningen naar Atalanta. In Italiaanse dienst knokte de Nederlander zich naar een basisplaats, waarna hij gedurende 7,5 seizoenen 245 duels in actie kwam. Daarin wist hij twaalf keer te scoren en leverde hij 21 assists.

In seizoen 2020/21 raakte Hateboer zijn basisplek kwijt, maar hij wist zich in die rol te schikken. Het winnen van de Europa League afgelopen seizoen is zijn absolute hoogtepunt bij de club uit Noord-Italië. De vleugelverdediger speelde zich in zijn jaren bij Atalanta ook in de kijker van het Nederlands elftal, waarvoor hij in 2018 debuteerde en dertien keer in actie kwam.

Na jaren van trouwe dienst in het noorden van Italië gaat Hateboer, die nog een contract heeft tot medio 2025, de overstap maken naar het Franse Stade Rennais. Volgens Di Marzio houdt Atalanta een bedrag van zo’n drie miljoen over aan de Nederlander.

