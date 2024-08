Oud'PSV-er voor de rechter op verdenking zware mishandeling ex-vriendin

Een oud-speler van PSV heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden op verdenking van mishandeling, ontvoering en bedreiging van zijn ex-vriendin, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De man, die door de lokale krant alleen bij het initiaal 'A.' wordt genoemd, verscheen de afgelopen jaren al vaker voor de rechter in vergelijkbare zaken.

A. is een 30-jarige voormalig profvoetballer die elf jaar gelden door PSV werd ontslagen, schrijft het ED. Vier jaar later zou hij zijn loopbaan helemaal hebben beëindigd. Sindsdien is de man meerdere keren in aanraking geweest met justitie, zo blijkt uit het artikel. "De ex-voetballer is daarna meermaals veroordeeld, bijvoorbeeld voor partnergeweld. Momenteel zit hij vast om verdenking van brandstichting", leest het.

In de nieuwe zaak draait het om de mishandeling van zijn ex, die plaats vond op 10 januari 2022. A. zou haar tegen haar wil hebben meegenomen in de auto en haar urenlang mishandeld en bedreigd hebben, zo verklaarde de vrouw. Daar hield ze onder meer een bloedneus aan over, wat ondersteund wordt door het feit dat er inderdaad bloed werd aangetroffen op het dashboard en de gordel van de betreffende auto. Ook zou A. de vrouw gedreigd hebben haar dood te slaan en werd zij, toen zij erin slaagde uit de auto te stappen, door A. aan haar haren terug zijn gesleept. In zijn woning zou hij haar bovendien geschopt hebben en met een stok hebben geslagen.

De advocaat van A. stelt echte dat er 'te weinig bruikbaar bewijs' dat het verhaal van de vrouw ondersteunt. Desalniettemin eist de officier van justitie een celstraf van 185 dagen tegen A. - een straf die hij reeds heeft uitgezeten. Daarnaast hoorde de oud-voetballer nog eens een voorwaardelijke celstraf van 85 dagen tegen zich eisen, plus een contactverbod en een verplichting zich te laten behandelen. "Hij heeft drie relaties gehad die eindigden met geweld. Dat is de rode draad in zijn geschiedenis", wordt de officier geciteerd. Op 4 september zal de rechtbank uitspraak doen in de zaak.

