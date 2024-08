Pauze duurt maar zes minuten bij bizarre editie Barcelona - Real Madrid

Barcelona heeft een oefenwedstrijd tegen Real Madrid omgezet in een overwinning. De vriendschappelijke versie van El Clásico eindigde in 1-2 in het MetLife Stadium in New Jersey. Door onweer werd de wedstrijd 75 minuten onderbroken én duurde de pauze maar zes minuten.

Bij Barcelona zijn Ronald Araújo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong en Ansu Fati geblesseerd en genieten Lamine Yamal en Ferran Torres nog van een vakantie na het winnen van het EK met Spanje. Pau Cubarsi, Eric García en Fermin López zijn afwezig door verplichtingen op de Olympische Spelen. Bij Real Madrid genieten Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy en Aurélien Tchouaméni nog van een vakantie; David Alaba is geblesseerd.

Voordat de wedstrijd was onderbroken, was er één serieuze kans: Pau Víctor kopte na een corner op doel en dwong Thibaut Courtois tot een knappe redding. De wedstrijd werd gestaakt na elf minuten spelen en ook de supporters moesten naar binnen gaan om zichzelf in veiligheid te brengen. Het was onduidelijk of de wedstrijd nog hervat zou worden. Na de onderbreking van 75 minuten werd verder gespeeld.

In de eerste helft leek Real Madrid de overhand te hebben. Arda Güler (buitenspelgoal) en Endrick (naast uit de draai) waren dicht bij de openingstreffer. Desondanks was het Barcelona dat de score opende. Drie minuten voor de rust leverde Álex Valle een voorzet bij de tweede paal, die werd doorgekopt door Robert Lewandowski. Vervolgens stond Pau Víctor op de juiste plek om te scoren.

Door de lange onderbreking werd na de eerste helft gekozen voor een kortere pauze van slechts zo’n zes minuten. Niet lang na de onderbreking verdubbelde Barcelona de marge. Opnieuw stond Valle aan de basis met een scherpe voorzet; Victor gleed de bal binnen en maakte zijn tweede van de wedstrijd. In de vorige oefenwedstrijd tegen Manchester City (2-3 zege) had de aanvaller ook al gescoord.

Waar Real Madrid in de eerste helft de overhand had, leek er in de tweede helft voor Barcelona weinig aan de hand met de ruime voorsprong. De Catalanen voetbalden een stuk comfortabeler en kregen het publiek daarmee op de banken. Real Madrid kwam via invaller Nico Paz nog wel op 1-2: hij stond geheel vrij na een corner van Güler en kopte binnen. In de blessuretijd kreeg Real Madrid nog een vrije trap en kwam doelman Courtois mee naar voren, maar het mocht nit meer baten.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen (64' Peña); Álex Valle (46' Falle), Christensen (46' Domínguez), Iñigo Martínez (46' Fort), Baldé (46' Martin); Bernal (76' Gündogan), Casadó (76' Darvich), Pablo Torre (46' Fernández); Pau Víctor (64' Raphinha), Lewandowski (76' Roque), Unai Hernández (46' Junyent)

Opstelling Real Madrid: Courtois; Vázquez, Militão (56' Martínez), Rüdiger (67' Jacobo Ramón), Fran García (67' Obrador); Mario Martín, Modric, Ceballos (76' Lorenzo); Arda Güler, Brahim Díaz (56' Vinícius Júnior), Endrick (67' Paz)