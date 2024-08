Poolse media zien Ajax ‘voetballes’ geven: ‘Een reus zonder genade’

De Poolse media zagen donderdagavond een duidelijk krachtsverschil tussen Ajax en de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok. Ajax wist in de play-offs van de Europa League de heenwedstrijd met 1-4 te winnen, waardoor de return een formaliteit is. Er was na een goede start voor Jagiellonia geen houden meer aan. Er wordt zelfs gesproken over 'voetballes'

Het Poolse Fakt zag dat Jagiellonia, dat al na vijf minuten de score opende, goed begon, maar erkent dat het spelbeeld snel veranderde. “Het werd met de minuut erger. Ajax domineerde duidelijk en besliste praktisch het lot van de tweestrijd in Bialystok”, aldus het medium, dat toch iets positiefs uit de wedstrijd haalde. “Jagiellonia verloor zo goed als zijn kans om verder te spelen in de Europa League. Als troost zullen ze in de Conference League spelen. Hulde aan de fans van de Poolse kampioen, die hun team de hele wedstrijd energiek aanmoedigden.”

Przeglad Sportowy zag dat Ajax de Poolse tegenstander ‘knock-out’ heeft geslagen. “Jagiellonia kon niet omgaan met de hoge druk van Ajax, het enorme verschil in kwaliteit werd alsmaar zichtbaarder. Het resultaat is duidelijk: het lijkt erop dat de Poolse kampioen genoegen moet nemen met een plek in de Conference League. In Ajax troffen ze donderdag een reus zonder genade.”

Jagiellonia kreeg dan wel een zware nederlaag te verwerken, toch was het een historische dag constateert Sport.pl. “Het legendarische Ajax, het wereldwijde voetbalmerk, kwam op bezoek, maar in de wedstrijd ging het van kwaad tot erger voor Jaga, dat nu weet wat het betekent om in Europa te voetballen. Ajax reageerde op de snelle openingstreffer zoals het een topclub betaamt”, schrijft het Poolse medium

Ook Gazeta heeft het over ‘het legendarische Ajax’ dat naar Bialystok kwam. “De kaarten waren snel uitverkocht. De wedstrijd begon sensationeel, maar het bleek al snel dat het een fijn begin was van een slechte avond. Ajax reageerde zoals verwacht mag worden van een klasseploeg. Ajax domineerde de wedstrijd volledig na de 2-1, het was voetballes. De return wordt een formaliteit, de groepsfase van de Conference League is voor Jagiellonia ook al heel wat.”

“Jagiellonia krijgt voetballes van Ajax”, constateert Sportowe Fakty. “Dit was kwaliteit van Hollandse bodem. De ploeg uit Bialystok moet in de return op een wonder rekenen. Aan de kant van de bezoekers viel Mika Godts op. De vleugelspeler verprutste een doelsituatie, maar na een tijdje ‘doofde hij het vuur’ in zijn eigen strafschopgebied”, aldus het Poolse medium, dat Godt ook zag scoren. “Eén doelpunt bevredigde Godts niet. In de tweede helft kwam de Ajax-steunpilaar met aanvallende acties, maar daar kwam niets van terecht.”

