Poolse oud-voetballer gaat he-le-maal los na grote overwinning Ajax

De kansloze nederlaag van Jagiellonia Bialystok in de heenwedstrijd tegen Ajax in de play-offs van de Europa League is in eigen land niet goed gevallen. De Amsterdammers boekten donderdagavond zonder groots te spelen een eenvoudige 1-4 overwinning, waardoor de return van volgende week in de Johan Cruijff ArenA een formaliteit lijkt. Voormalig Pools profvoetballer Wojciech Kowalczyk ging na afloop helemaal los over Jagiellonia en richtte zich vooral tot trainer Adrian Siemieniec.

Jagiellonia kroonde zich in het afgelopen seizoen tot kampioen van Polen en verzekerde zich daarmee van deelname aan de voorrondes van de Champions League. De formatie van coach Siemieniec was in de tweede kwalificatieronde nog met duidelijke cijfers te sterk voor Panevezys, maar in de derde kwalificatieronde ging het kansloos ten onder tegen FK Bodø/Glimt. Voor een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League moet Jagiellonia zien af te rekenen met Ajax, maar het tweeluik lijkt na de heenwedstrijd in Polen al beslist.

Kowalczyk, die in 1992 in eigen land werd uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar, heeft geen goed woord over voor de prestaties van Jagiellonia en ook de andere Poolse clubs in Europa. Naast Jagiellonia beleefde ook Wisla Kraków een zeer teleurstellende avond. Die ploeg ging met 1-6 onderuit tegen Cercle Brugge. “We speelden met vier teams in Europa en worden vijf keer uitgeschakeld. Jagiellonia werd uitgeschakeld in de Champions League en Europa League, Wisla uit de Europa League en Conference League. Slask uit de Conference League. We gaan voor een record”, zei Kowalczyk, die wel al wat op de zaken vooruitliep, na afloop cynisch over het lot van de Poolse clubs in Europa.

De voormalig profvoetballer uitte kritiek op Jagiellonia-trainer Siemieniec. De oefenmeester prees zijn ploeg voor de momenten aan de bal tegen Ajax en leeft zelfs met vertrouwen toe naar de return in de Johan Cruijff ArenA, maar zijn verdediging viel donderdagavond ook met vijf verdedigers meermaals uit elkaar. “Hij verrast steeds negatiever. Je kunt niet voetballen zoals je wil en je aanvallende speelstijl verdedigen. Hij brengt je niets. Vier doelpunten tegen bij Bodø, vier bij Cracovia en vier tegen Ajax. Wacht even! Is dit een soort van vier in de loterij?”, zo blijft Kowalczyk cynisch. Volgens de criticaster hoort de kampioen van Polen in de Europa League te spelen. “Jagiellonia voldeed niet aan zijn plan voor de Europese toernooien. Raków speelde vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League. En de plaats van de Poolse kampioen is in de Europa League.”

Kowalczyk verbaast zich over het feit dat Jagiellonia al tevreden is met de overwinning in het tweeluik met Panevezys in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. “Hoe kun je blij zijn dat je één tweeluik wint en de Conference League bereikt? Hoe? Dit is een zwakke Poolse kampioen!”, zo liet hij er geen gras over groeien.

