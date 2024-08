‘PSV krijgt ‘nee’ te horen: Ajax-fans kunnen opgelucht ademhalen’

PSV lijkt een streep te moeten zetten door de komst van . Dat meldt Mounir Boualin van Soccernews althans. De verdediger van Fulham werd de voorbije weken in verband gebracht met een overgang naar PSV en de regerend kampioen van Nederland zou zelfs contact hebben gezocht met zijn huidige werkgever, maar die staat niet open voor een transfer.

Ajax-fans lijken dus opgelucht te kunnen ademhalen. Niet dat hun club in de race is voor de handtekening van Tete, maar na Sergiño Dest en Noa Lang zouden zij niet nóg meer oud-spelers in Eindhoven aan het werk willen zien. Een huwelijk tussen PSV en Tete kon de voorbije weken immers niet worden uitgesloten. De Eindhovenaren zitten krap in de verdedigers en zeker na het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco moet er op de rechtsbackpositie nog wat bij. Tete was naar verluidt in beeld, maar Fulham staat niet welwillend tegenover een vertrek van de Nederlander.

“PSV lijkt een mogelijke komst van Tete te kunnen vergeten. Fulham heeft aangegeven bij PSV dat het de oud-speler van Ajax niet kwijt wil”, zo schrijft Boualin woensdagmorgen op X. Op de website van Soccernews leest het dat er wel ‘wát onderhandelingsruimte’ was, ‘maar alleen als de Eindhovenaren een fikse transfersom af zouden tikken’. “En dat lijken de hoge heren in het Philips Stadion (vooralsnog in ieder geval, paniek is een slechte raadgever) niet van plan te zijn”, zo klinkt het. Tete heeft bij Fulham nog een contract tot de volgende zomer. Het leek er eerder dit kalenderjaar nog op dat de 14-voudig Oranje-international ging vertrekken, maar hij tekende in mei toch nog voor een jaar bij in Londen.

Tete brak in 2015 onder Frank de Boer door in de hoofdmacht van Ajax. De rechtsback verloor een jaar later na de komst van Peter Bosz zijn basisplaats aan Joël Veltman, die onder de opvolger van De Boer op de flank terechtkwam. Tete koos na het seizoen 2016/17 eieren voor zijn geld en maakte voor een bedrag van vier miljoen euro de overstap naar Olympique Lyonnais. Na drie jaar in Frankrijk te hebben gevoetbald ging hij het avontuur aan in Engeland. Voor Fulham speelde hij inmiddels honderd wedstrijden. Tete had vorige week in de eerste competitiewedstrijd tegen Manchester United op Old Trafford nog een basisplaats. Hij liet zich na afloop voor de camera van Viaplay al uit over de vermeende interesse van PSV.

#PSV lijkt een mogelijke komst van Kenny Tete te kunnen vergeten. #FulhamFC heeft aangegeven bij PSV dat het de oud-speler van #Ajax niet kwijt wil. Of de Eindhovenaren moeten de Engelsen overtuigen met een hoge transfersom. Maar dat lijkt PSV vooralsnog niet te gaan doen. Lees… — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 21, 2024

