Pepijn Lijnders deelt groot compliment uit aan Ajax: ‘Daarin de beste van Europa’

Pepijn Lijnders heeft het goed naar zijn zin in zijn eerste weken als hoofdtrainer van Red Bull Salzburg. De oefenmeester licht tegenover Voetbal International toe waarom hij voor de Oostenrijkse grootmacht heeft gekozen en deelt vervolgens een groot compliment uit aan Ajax.

“Ik hou ervan om met talent te werken”, begint de oud-trainer van NEC. “Ik heb jarenlang in jeugdopleidingen gewerkt. Bij PSV, in Porto, en ook in Liverpool. Het geeft me veel vreugde en trots om jonge spelers naar de top te brengen. Dus keek ik altijd naar wie de beste opleiding had”, begint Lijnders.

De 41-jarige trainer is vervolgens complimenteus voor Ajax. “Red Bull Salzburg is de nummer drie in Europa, na Ajax en Benfica, als het gaat om het brengen van talent naar de vijf topcompetities. Dat was een belangrijk punt voor mij”, zegt hij tegenover VI. “Ik vind het leuk als je in een competitie speelt waar je dominant kunt zijn en tegelijkertijd in Europees verband kan spelen”, sluit de trainer van de tegenstander van FC Twente in de voorronde van de Champions League af.

