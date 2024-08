Ronald Waterreus getroffen door hartinfarct: 'Ik lag binnen een uur op de operatietafel'

Ronald Waterreus heeft recent een hartinfarct gehad, dat vertelt de voormalig PSV-doelman in de Skiete Willy Podcast. De 53-jarige oud-keeper ging tien dagen geleden fietsen, waarna hij een onbestendig gevoel op de borst kreeg. Het bleek dus dat hij een lichte hartinfarct heeft gehad.

“Tja, het is soms wat het leven je aanreikt”, begint Waterreus zijn verhaal, waarna hij vertelt hoe het tot stand kwam. Ik ging op mijn gravelbike fietsen en gedurende mijn tocht kreeg pijn in de onderarm en dat onbestendige gevoel op mijn borst. Het viel op zich wel mee en ik ben terug naar huis gefietst. Ik was eigenlijk al op de terugweg. Ironisch genoeg heb ik op de terugweg een beetje met losse handen gefietst en zitten rekken omdat ik dacht dat ik een spiertje klem had zitten.”

De analist kwam vervolgens thuis en bleef last houden van het onbestendige gevoel. “De werkster adviseerde daarna om de huisarts te bellen. Dat heb ik gedaan en de rest is geschiedenis. Binnen een uur lag ik vervolgens op de operatietafel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch”, vertelt hij.

Waterreus begrijpt dat er mensen zijn die minder positieve verhalen hebben over de zorg, maar de oud-doelman is vol lof. “Die mensen verdienen allemaal een kist wijn, een bos bloemen, verzin het allemaal maar. Fenomenaal. Van voor tot achter en van achter tot voor. Van de huisarts die aan huis komt, de ambulance die met vijf minuten voor de deur staat, de rust die deze mensen uitstralen en de professionaliteit. Ik heb geen seconde het gevoel gehad dat er iets fout ging.”

Twee stents geplaatst

De voormalig doelman van PSV had geen zin om in de ambulance op de brancard te zetten en stapte zelf de ambulance in. Daar werd een hartfilmpje gemaakt waaruit bleek dat hij een hartinfarct had. “"In de ambulance werd het ook wel even spannend", vervolgt Waterreus. "In die zin dat ik mij zo voelde dat als ik niet eerder de huisarts had gebeld en de ambulance er niet al was geweest, ik meteen 112 had gebeld."

Bij Waterreus zijn uiteindelijk twee stents geplaatst, maar het gaat nu goed met me. Het is iets wat je nooit meer vergeet. Ik kan binnenkort waarschijnlijk wel weer op vakantie, maar moet het nog wel even rustig aan doen”, beseft Waterreus.

