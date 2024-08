Hans Kraay junior heeft zin in nieuwe klus: ‘Ik eet, drink en slaap voetbal’

Hans Kraay junior heeft er een nieuwe klus bij: hij gaat vanaf de competitiestart aan de slag bij Voetbal International als columnist. De analist en verslaggever gaat wekelijks zijn ongezouten mening geven in de column Zwart Wit Kraay. Daar kijkt de oud-voetballer ontzettend naar uit.

“Ik heb veel zin om als meninggever bij VI aan de slag te gaan”, begint Kraay junior enthousiast in gesprek met zijn nieuwe werkgever. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader, die ook een tijdje actief is geweest bij het weekblad. “Hij maakte in het verleden volgens mij samen met Kees Jansma verhalen gemaakt voor VI. Die hele beschaafde Hans Kraay senior en die andere Hans Kraay junior. Maar allebei net zo gek van voetbal”, beseft hij.

“Ik eet, drink en slaap voetbal. En dan is Voetbal International een vast gegeven. Van jongs af aan lees je als voetballiefhebber de VI. Toen ik nog speler was, lag het blad elke woensdag om twaalf uur bij de boekhandel in Heiloo, waar ik woonde toen ik bij Excelsior speelde. En dan ging je gelijk kijken wat voor cijfer je had als speler”, blikt Kraay junior terug. “In die tijd als speler was het dan vooral ook de redacteuren uitschelden op die woensdagmiddag. Dan dacht je lekker te hebben gespeeld, en kreeg ik een 5 of een 6.”

Wat lezers van Kraay junior kunnen verwachten? “Ik wil delen met de lezers waar ik ongelofelijk van heb genoten. Ik kan bijvoorbeeld blij worden van een heel slecht voetbalweekend, maar waarin er twee acties zijn waar ik intens van geniet”, vervolgt hij. “Maar natuurlijk zal ik ook mijn ergernissen delen.”

Dat een columnist reacties oproept deert de analist niet zo. “Ik denk, verwacht en hoop dat zeventig procent bij mijn mening zegt: hij heeft helemaal gelijk. Maar dat die andere dertig procent zegt: Hij is niet goed bij zijn hoofd. Dat vind ik wel leuk. Ik heb er zin in”, besluit Kraay junior.

