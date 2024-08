Ruben Roosken wekt woede op: 'Verdomme, ik heb hier geen goed woord voor over!'

Journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost heeft zich vorig weekend enorm gestoord aan , de linksachter van Heracles Almelo. Roosken onderschepte zondag tegen PSV een dieptepass, waarna hij met hamstringklachten naar de grond ging. Vervolgens hadden de Almeloërs een man tekort in de defensie, waarna de Eindhovenaren op voorsprong schoot.

Het was een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen Heracles en PSV. De thuisploeg van Erwin van de Looi hield goed stand, maar kwam door een ongelukkig moment op achterstand. Roosken ging met pijn ten onder naar het onderscheppen van een lange bal, liep daarna nog wel even door, waarna zijn directe tegenstander de bal - die ook nog eens van richting werd veranderd - achter doelman Fabian de Keijzer schoot. Van Wissing heeft zich gestoord aan Roosken op het moment dat PSV de leiding nam in Overijssel.

"Dan heeft hij een blessure en wordt hij gewisseld. Meneer (Roosken, red.) heeft de boel vorige week al in de steek gelaten. Ik heb daar geen goed woord voor over", begint Van Wissing in het programma De Oosttribune: "Dan loopt hij daar te acteren, dat hij ook nog van het veld af moet na een uur spelen. Dat terwijl Heracles lekker in de wedstrijd zat."

Van Wissing haalt vervolgens ook nog een moment uit het verleden van Roosken aan. De linksback stond eerder namelijk in de belangstelling van een club uit Italië: "Eerst al dat mentaal niet kunnen spelen voor Heracles, omdat een mogelijk avontuur niet doorgaat. Waar hebben we het verdomme over? Je beroep is dat je gewoon blijft voetballen. Ik heb er geen goed woord voor over", besluit Van Wissing.

