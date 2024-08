Saka leidt Arsenal naar zege, Wieffer en Minteh belangrijk voor verrassende koploper Brighton

Arsenal is het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen met een 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. Bukayo Saka was met een goal en een assist de grote man aan de kant van The Gunners. Brighton & Hove Albion begint het seizoen eveneens met een driepunter, door Everton op Goodison Park eveneens met 0-3 te kloppen. Voormalig Feyenoorders Mats Wieffer en Yankuba Minteh onderscheidden zich door beiden een assist voor hun rekening te nemen.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 2-0

De nummer twee van vorig seizoen hoopt dit jaar opnieuw een gooi naar de titel te doen en maakte eigen stadion geen fout tegen de Wolves. Na 25 minuten spelen brak Kai Havertz, op aangeven van Saka, met het hoofd de ban: 1-0. Een kwartier voor tijd verdubbelde Saka de score door vanaf rechts naar binnen te dribbelen en hard raak te schieten. Op dat moment stond Jurriën Timber net vijf minuten binnen de lijnen. Manager Mikel Arteta bracht de oud-Ajacied binnen de lijnen als linksback, als vervanger van Oleksandr Zinchenko.

Everton - Brighton & Hove Albion 0-3

Het Nederlands getinte Brighton, nog zonder doelman Bart Verbruggen maar met Jan Paul van Hecke, Joël Veltman én Mats Wieffer in de basis, is uitstekend begonnen aan de periode onder de nieuwe trainer Fabian Hurzeler (31), die overkwam van Sankt Pauli en de succesvolle Roberto De Zerbi moet zien te doen vergeten. Minteh gaf ploeggenoot Kaoru Mitoma na een klein halfuur de 0-1 op een presenteerblaadje. De Gambiaan passeerde zijn tegenstander op rechts en gaf een lage voorzet, die door de Japanner zo kon worden binnengelopen bij de tweede paal. Tegenvaller was wel dat Minteh vlak voor rust geblesseerd uitviel.

Tien minuten na rust stond Wieffer met een onderschepping aan de basis van de 0-2. De middenvelder speelde in op routinier Danny Welbeck, die Jordan Pickford voor de tweede keer liet vissen. Everton moest tien minuten later met een man minder verder, toen Ashley Young rood kreeg omdat hij de doorgebroken Mitoma onderuit trok. In overtal liep Brighton in de slotfase via invaller Simon Adingra verder uit: 0-3.

Door de zege is Brighton in ieder geval een paar uur zeker van de koppositie in de Premier League. Later op de zaterdagavond vindt er nog één Premier League-wedstrijd plaats, West Ham United - Aston Villa (18.30 uur). Morgen (zondag) komt onder meer titelverdediger Manchester City in actie. De ploeg van trainer Pep Guardiola speelt om 17.30 uur een uitduel bij Chelsea.

Overige uitslagen Premier League

Newcastle United - Southampton 1-0

Nottingham Forest - Bournemouth 1-1

