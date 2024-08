Saoedi-Arabië dient bizar WK-bid in met stadion op 350 meter hoogte

Saoedi-Arabië wil dolgraag het Wereldkampioenschap van 2034 organiseren. Daarvoor heeft het land uit het Midden-Oosten inmiddels concrete plannen ingediend. Het land wil elf verschillende stadions gaan bouwen, waaronder één op 350 meter boven de grond.

Volgens de BBC moet het meest bijzondere stadion in de plannen van Saoedi-Arabië worden gebouwd in Neom. Dat is een stad die nog gebouwd moet worden in het noordwesten van het land. Een onderdeel van dat project is ‘The Line’, een stad van 170 kilometer lang en 200 meter breed waarin 9 miljoen mensen moeten wonen. Het stadion wordt onderdeel van dit project en moet onder meer een kwartfinale organiseren.

Van alle stadions opgenomen in het plan, bevinden de meeste zich in de hoofdstad Riyadh. De openingswedstrijd en de finale moeten allebei in het King Salman International Stadium, dat een capaciteit heeft van 92.760 personen, worden gespeeld. Ook de steden Jeddah, Al Khobar en Abha moeten wedstrijden organiseren.

Het lijkt er sterk op dat het WK van 2034 inderdaad weer in het Midden-Oosten plaats zal vinden. Tot dusver is er geen enkel ander voorstel binnengekomen voor het toernooi van dat jaar, waardoor een mondiale eindronde in Saoedi-Arabië onvermijdelijk lijkt. De verwachting is dat het toernooi dan, net als in 2022, in de winter zal worden gespeeld. De FIFA zal op 11 december bevestigen waar het WK van 2034 wordt gespeeld.

NEOM Stadium



📍The Line, NEOM



The 45,000 seat stadium will be built 350m high and will be situated in the world’s first linear smart city. pic.twitter.com/8WvUuNlOzm — Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) July 31, 2024

