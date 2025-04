Go Ahead Eagles-fan begaat kapitale fout met bekertattoo: ‘Hak dat been er maar af’

Go Ahead Eagles staat maandagavond voor het eerst sinds 1965 in de finale van de KNVB Beker, wat enorm leeft onder de fans. Het vertrouwen in een goed resultaat is groot in Deventer, waarop één fan heeft besloten alvast een tattoo met de KNVB Beker en de datum van de finale te nemen. Daarbij is de tatoeëerder echter enorm de fout in gegaan.

Go Ahead Eagles reist maandag af naar Rotterdam om de eerste finale van de KNVB Beker in zestig jaar te spelen. In De Kuip is AZ de laatste horde onderweg naar de eerste eindzege in het bekertoernooi. Een fan weet zeker dat zijn favoriete club erin gaat slagen de prijs mee te nemen naar Deventer en heeft de beker, de datum van de finale en de clubnaam op zijn been laten tatoeëren. De tatoeëerder heeft echter niet opgelet, aangezien er een spelfout in de tattoo zit.

Artikel gaat verder onder video

Op social media doet de foto van de tattoo op het been van de Eagles-fan de ronde. “Go Ahead Eagels”, staat de clubnaam verkeerd gespeld boven een afbeelding van de trofee. “Mien jongus… Hak dat been er maar af…”, schrijft het X-account dat de foto deelt erbij. Onder de post regent het reacties van mensen die bijna niet kunnen geloven dat dit echt is.

De fan van Kowet die de tattoo heeft laten zetten, liet zich echter niet van de wijs brengen door de blunder en besloot opnieuw de tattooshop op te zoeken. “Een beetje renovatiewerk er overheen en gaan met die banaan”, deelt een andere gebruiker een geüpdatete versie van het inktwerk. De nieuwe versie van de tattoo heeft een afbeelding van De Kuip over de verkeerd gespelde naam heen geplaatst, met daarboven de clubnaam op de juiste manier gespeld.

Beetje renovatiewerk er overheen en gaan met die banaan. pic.twitter.com/8RSZrtxz8f — Ludwig B (@ludwigboosv) April 18, 2025

