Scorende Frimpong kan eerste Bundesliga-nederlaag Xabi Alonso niet voorkomen door dubbelslag Openda

Xabi Alonso heeft zaterdagavond zijn eerste competitienederlaag als trainer van Bayer Leverkusen geleden. De Spanjaard bleef het gehele voorgaande Bundesliga-seizoen ongeslagen, maar moest nu al na twee wedstrijden zijn meerdere erkennen in RB Leipzig: 2-3. Jeremie Frimpong was trefzeker voor de thuisploeg, maar kon de nederlaag niet voorkomen.

Al in het tweede duel van het nieuwe Bundesliga-seizoen wachtte Bayer Leverkusen een topwedstrijd, wanneer het in eigen huis RB Leipzig ontvangt. Bij de thuisploeg begon Frimpong in de basis, terwijl Xavi Simons bij de bezoekers aan de aftrap mocht beginnen. Lutsharel Geertruida, die vrijdag zijn transfer van Feyenoord naar Leipzig afrondde, zat nog niet bij de selectie.

In de eerste helft leek er helemaal niets aan de hand te zijn voor de Duitse landskampioen. Vijf minuten voor rust zette Frimpong zijn ploeg op voorsprong, waarna Alejandro Grimaldo deze aan het begin van de blessuretijd verdubbelde. Toch wist Leipzig voor de pauze nog wat terug te doen, aangezien Kevin Kampl in de zevende minuut van de blessuretijd wist te scoren.

In de tweede helft was het voormalig Vitesse-spits Loïs Openda die de wedstrijd volledig deed kantelen. Ruim tien minuten na de rust wist de Belg op aangeven van Benjamin Sesko de gelijkmaker tegen de touwen te werken, terwijl hij Leipzig tien minuten voor tijd ook nog naar de overwinning schoot. Waar Leverkusen afgelopen jaar regelmatig in blessuretijd een nederlaag wist te voorkomen, zat het dit keer niet mee voor de ploeg van Alonso. Daarmee is al na twee duels de ongeslagen status van de landskampioen verloren gegaan.