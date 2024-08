Slot imponeert Liverpool-vedette: 'Heldere ideeën, en ook nog eens een cool persoon'

Arne Slot heeft in zijn eerste periode als trainer van Liverpool grote indruk gemaakt op zijn eerste keeper, de Braziliaan Becker. De 31-jarige sluitpost vertelt in een interview met The Times openhartig over zijn kennismaking met de van Feyenoord overgekomen trainer, die andere accenten legt dan zijn razend populaire voorganger Jürgen Klopp.

Alisson zegt dat hij deze zomer inderdaad op interesse uit Saudi-Arabië kon rekenen. Hoewel hij toegeeft 'een beetje aangetrokken' te zijn geweest door de verhalen van andere spelers die een fortuin binnenharken in het steenrijke land, zegt de keeper dat er nooit concreet over een voorstel is gesproken. "Ik wil mijn contract (dat loopt tot medio 2026, met een optie voor een extra jaar, red.) hier uitdienen of zelfs bijtekenen. Ik ben hier heel gelukkig, en mijn familie ook."

De eerste indrukken die Alisson van Slot kreeg spelen daarbij een belangrijke rol. Volgens de Braziliaan heeft de Nederlandse trainer 'nieuwe energie' bij Liverpool gebracht. De oud-trainer van AZ en Feyenoord legt de focus bijvoorbeeld meer op de opbouw van achteruit, iets waar Alisson zich prettig bij zegt te voelen: "Zijn manier van spelen is de manier waar ik van hou, opbouwen en niet alleen lange ballen spelen", zegt de keeper. "Als de manager het team zo neerzet, is dat het beste dat er kan gebeuren, want iedereen wil de bal hebben dus ik heb veel afspeelmogelijkheden."

Bovendien klikt het ook persoonlijk met Slot, zegt Alisson: "Het eerste contact is heel belangrijk. Dat bepaalt niet de relatie voor het hele jaar of de komende jaren, maar het was heel belangrijk om te zien hoe helder hij is in zijn ideeën, en te zien hoe zo'n cool persoon hij ook nog eens is. Slot is erg aardig, een familieman met heel veel geloof in zijn ideeën over wat hij verlangt van zijn spelers en het team, en wat hij wil bereiken. Hij stelt grote doelen voor deze club, dezelfde als ik", besluit de keeper.

En passant bevestigt Alisson in het vraaggesprek de geruchten dat Liverpool dichtbij de komst van Giorgi Mamardashvili is. De 23-jarige Georgiër moet voor zo'n 35 miljoen euro overkomen van Valencia, dat de sluitpost dit seizoen nog wel op huurbasis in Spanje zou houden. Alisson zegt al voordat de geruchten opdoken te zijn geïnformeerd over de plannen. "De club moet zich voorbereiden op de toekomst. Wij gaan hier niet voor eeuwig zijn, ik word oud!", grapt de Braziliaan. "Ik denk dat dit een goed idee was", vervolgt Alisson. "Ik wist er al van voordat het op social media kwam te staan en het is voor mij een goed signaal dat de club het belangrijk vind wat ik denk."

Alisson staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Liverpool, dat maar liefst 62,5 miljoen euro neertelde om de Braziliaan los te weken bij AS Roma. Met The Reds legde de doelman in zijn eerste seizoen beslag op de Champions League en kroonde hij zich in zijn tweede seizoen tot kampioen van Engeland. Vorige week hield Alisson zijn doel schoon tijdens het Premier League-debuut van Slot, waardoor Liverpool een 0-2 zege bij promovendus Ipswich Town boekte. Morgen (zondag) hoopt de club de prima seizoensstart een passend vervolg te geven, als Brentford op bezoek komt op Anfield. De wedstrijd tegen de club van Oranje-doelman Mark Flekken en de deze week van Liverpool overgekomen Sepp van den Berg begint om 17.30 uur.

