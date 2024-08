'Liverpool hoopt zeker lijkende transfer te kapen en informeert naar oude bekende van Arne Slot'

Liverpool hoopt de selectie deze zomer alsnog te kunnen versterken met middenvelder van Atalanta Bergamo, zo meldt TeamTalk. De 21-voudig Oranje-international werkte bij AZ al samen met trainer Arne Slot, maar lijkt zelf zijn zinnen te hebben gezet op een overstap naar Juventus.

Het is geen geheim dat Liverpool, dat de hele zomer nog geen enkele inkomende transfer heeft gerealiseerd, dolgraag nog een verdedigende middenvelder wil binnenhalen. The Reds identificeerden in de persoon van Martín Zubimendi de gedroomde kandidaat, maar die besloot na ampel beraad zijn huidige werkgever Real Sociedad trouw te blijven.

In mei, toen Slot nog niet eens officieel gepresenteerd was als opvolger van Jürgen Klopp in Liverpool, schreven Italiaanse media al dat de trainer bij zijn nieuwe club graag over Koopmeiners zou beschikken. Juventus leek de afgelopen tijd echter de beste papieren te hebben. De Oude Dame zou zelfs persoonlijk al een akkoord met de middenvelder hebben bereikt, maar er nog niet uit zijn met Atalanta. Het prijskaartje van 60 miljoen euro vormt vooralsnog een groot obstakel, te meer omdat Juventus dat bedrag uitgesmeerd over meerdere jaren zou willen betalen, waar Atalanta 'een significant gedeelte' direct zou willen ontvangen. Ondertussen weigert Koopmeiners al ruim twee weken te trainen voor zijn huidige club, in de hoop zo een overstap naar Turijn te kunnen forceren.

Te midden van de voortslepende Juventus-soap ruikt Liverpool volgens TeamTalk echter een kans. De club zou zich inmiddels in Bergamo hebben gemeld om te informeren naar de huidige stand van zaken. Hoewel Koopmeiners dus persoonlijk al akkoord zou zijn met Juve, zou Liverpool de hoop niet hebben opgegeven om de deal te kunnen kapen. Wat in het voordeel van de Engelse club spreekt, is dat Atalanta Koopmeiners liever aan een buitenlandse club zou verkopen dan aan de binnenlandse rivaal uit Turijn. Bovendien zou de transfersom voor Liverpool minder problematisch zijn dan voor Juventus.

