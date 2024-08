Klopp steekt loftrompet over opvolger Slot: 'Een geweldige trainer, een topuitkomst'

Jürgen Klopp is nog steeds dolblij met de keuze van Liverpool voor Arne Slot als trainer. Dat laat de oud-trainer van Liverpool weten in gesprek met ESPN. De Duitse oefenmeester hoopt dan ook dat de Nederlandse coach veel successen boekt met The Reds.

“Ik wil echt dat hij het goed doet, dat de club het goed doet. Ik support hem”, aldus Klopp, die ervoor zorgde dat Slot terechtkwam in een warm bad. Klopp scandeerde tijdens zijn afscheid de naam van de nieuwe trainer in de microfoon en dat werd overgenomen door het publiek op Anfield Road. “Alles was spontaan", vertelt hij over de serenade. “Dat was het de hele tijd.”

Klopp is in ieder geval dolenthousiast over de coach die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord. “Arne is echt een geweldige trainer. Ik was echt heel blij toen ik hoorde dat Liverpool voor Arne koos. Ik was er niet bij betrokken, zo hoort dat ook niet. Ik ben niet iemand die op de achtergrond aan allerlei touwtjes trekt. Daarvoor is de club te groot en zijn de mensen te goed. Er is veel veranderd sinds ons vertrok.”

“Mijn enige zorg was dat ze een goede trainer zouden krijgen”, erkent Klopp. "En ik vond het belangrijk dat ze het snel deden. Met Arne hadden ze al snel een geweldige opvolger gevonden. Een top-, top-, topuitkomst”, begint hij zijn lofzang over Slot. "Zijn spel met Feyenoord sprak me echt aan. En als je zo speelt, dan moeten je trainingen ook wel goed zijn. Dat kan niet anders en daar maakte ik me ook totaal niet druk om. Nu heb ik de vriendschappelijke wedstrijd tegen Sevilla gezien, die was bij vlagen heel erg goed. En die tweede helft tegen Ipswich Town was ook erg goed."

Slot gaf bij zijn aanstelling aan dat de Duitser de club goed had achtergelaten. "Dat hoeft hij niet te zeggen, dat weet ik", vervolgt Klopp met een glimlach. "Het is niet zo dat ik de deur achter me dichttrok met een diepe zucht van: daar ben ik goed mee weggekomen. Het is echt een goed team, dat kan goed uitpakken , weet hij.

Ondanks zijn lofzang heeft Klopp nog niet veel contact met Slot gehad. “We hebben elkaar één of twee keer gesproken, maar er is niks dat ik hem kan vertellen wat hij nog niet weet. Ik kan hem alleen positieve feedback geven, dat is fijn in het begin. Zijn idee is duidelijk, ik hou van het voetbal dat hij speelt”, besluit hij.

