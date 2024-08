Teze maakt indruk tijdens eerste persmoment bij AS Monaco

heeft tijdens zijn eerste persmoment voor AS Monaco direct een goede indruk achtergelaten op de Franse media. De van PSV overgekomen verdediger gaf aan dat hij de pers wel in het Frans te woord kon staan, wat hem direct bonuspunten opleverde.

“Moet ik in het Frans of Engels antwoorden”, begon Teze met een verrassing voor de aanwezige journalisten. “Ik heb Congolese roots, dus ik versta de Franse taal goed, al is het iets moeilijker om het ook te spreken. Maar ik probeer het steeds meer en als ik de Franse taal goed beheers, helpt dat voor mijn integratie.”

De overgang van Teze had flink wat voeten in de aarde, maar werd uiteindelijk begin deze week toch beklonken. “Dit is een mooie stap in mijn carrière”, beseft de verdediger. “AS Monaco is een club met een goede mix van jonge talenten en ervaren spelers. Vorig jaar zijn ze tweede geëindigd en we willen nu weer bovenin meedoen”, is hij vastberaden.

Tijdens het persmoment gaf Teze ook aan multi-inzetbaar te zijn. “Ik ben rechtsback van beroep, maar in mijn eerste seizoen bij PSV speelde ik centraal. Ik voel me tegenwoordig het meeste thuis aan de rechterkant”, erkent hij. Hutter voegde daar aan toe dat hij Teze als rechts- of wingback ziet, maar dat de verdediger in een driemansverdediging ook centraal aan de rechterkant een optie is.

Met zijn transfer naar AS Monaco hoopt Teze ook weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Al zat hij wel bij de meest recente voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. “De laatste keer werd ik niet opgeroepen, maar ik wil graag weer in beeld komen bij Oranje”, aldus Teze, die aangeeft ‘wellicht’ wat aanpassingstijd nodig te hebben in de Ligue 1.

