Van der Gijp lacht nu al om mogelijke Ajax-transfer: 'Hij denkt Ajax uit de crisis te halen'

Wim Kieft en René van der Gijp zien geen brood in de transfer van naar Ajax. De voormalig spits van Ajax vraagt zich af wat de club aan Weghorst heeft, terwijl de oud-buitenspeler van PSV vermoedt dat Weghorst zichzelf schromelijk overschat.

Ajax hoopt op de komst van Weghorst, al lijken de ontwikkelingen rondom de transfer op dit moment stil te liggen. Hij mocht invallen in de eerste twee wedstrijden van Burnley in de Championship. Kieft, die eerder al zijn vraagtekens zette bij de komst van Weghorst, zegt maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp: “Wat moet hij dan bij Ajax? Je hebt toch Brobbey en Akpom? Je gaat toch geen concurrentiestrijd met Brobbey creëren en Brobbey op de bank zetten?”

Van der Gijp reageert: “Voor ons is het wel leuk, als ze hem halen. Ajax zit nu in een neerwaartse spiraal en Wout Weghorst denkt dat hij die spiraal kan doorbreken. Die denkt dat hij Ajax op sleeptouw kan nemen. Dat is toch goed, dat hij dat denkt! Bij een club waar Piet Keizer, Sjaak Swart, Johan Cruijff, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert hebben gevoetbald… Dat zijn zulke grote spelers. En dan Wout Weghorst? Ik heb er nu al zin in.”

Ook Kieft denkt dat Weghorst met te hoge verwachtingen naar Amsterdam gaat. “Ja, hij gaat dat geloven. Het publiek gaat cynisch klappen en hij denkt dan dat ze dat niet cynisch bedoelen.”

