Van Gaal: 'De liefde bedrijven kan ik niet meer, dat is wel een probleem'

Louis van Gaal heeft een update gegeven over zijn gezondheid. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, die lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker, zegt bij het programma Humberto à Paris dat hij ‘redelijk gezond’ is. Zo kan hij weer ‘natuurlijk’ plassen.

“Het gaat eigenlijk wel goed. Het is nu zo dat ik het goed kan managen en dat ik weer natuurlijk kan plassen. Maar de liefde bedrijven kan ik niet meer, dus dat is wel een probleem. Als je prostaatkanker krijgt, is dat een probleem”, legt Van Gaal uit.

Artikel gaat verder onder video

De 72-jarige oefenmeester is bijzonder open over zijn ziekte. “Dat doe ik om de mensen die er ook aan lijden een beetje te steunen, dat ze verder kunnen. Dat het ook mensen als mij kan treffen, dat is eigenlijk de reden. Ik ben altijd open: ik zeg wat ik voel en denk.”

LEES OOK: Van Gaal gevraagd als trainer van Europese topclub: 'Ik was verrast'

De toptrainer zegt dat hij niet echt bang is geweest om te overlijden aan de ziekte. “Nou ja, aan prostaatkanker ga je niet zo snel dood. Er zijn natuurlijk wel mensen die er dood aan gaan, maar de meeste mensen gaan dood aan een andere ziekte. Ik ben niet echt bang geweest, maar ik heb wel mijn leven niet zo plezierig meer gevonden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen haalt keihard uit naar Humberto Tan: ‘Zo ontzettend nep’

Johan Derksen is niet te spreken over het programma Humberto à Paris van Humberto Tan.