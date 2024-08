Van Gaal gevraagd als trainer van Europese topclub: 'Ik was verrast'

Bayern München heeft Louis van Gaal teruggevraagd als trainer, zo vertelt hij vrijdagavond bij Humberto à Paris. Zelf zag Van Gaal het echter niet meer zitten om een voetbalclub te trainen. Voor een baan als bondscoach staat hij nog wel open.

Van Gaal was tussen 2009 en 2011 al trainer van Bayern en won in 2010 de Bundesliga, DFB-Pokal en Supercup. De club bewaart nog warme herinneringen aan die tijd en wilde de samenwerking nieuw leven inblazen. Na de afwijzing van Van Gaal kwam de club uit bij Vincent Kompany, die eind mei werd aangesteld.

De Nederlander zegt dat hij ‘redelijk gezond’ is, ondanks zijn agressieve vorm van prostaatkanker, en kan dus nog werken. “Ik zou het kunnen doen, maar niet meer als clubcoach. Ik ben nog wel gevraagd door Bayern München.” Van Gaal zegt dat hij daar ‘heel verrast’ door was.

Van Gaal werd in de aanloop naar het EK ook nog in verband gebracht met het bondscoachschap van Duitsland. “In Duitsland wilden de ex-spelers mij. Dat heb je kunnen lezen in al die Duitse media. Schweinsteiger, Lahm, Thomas Müller. Die wilden mij als bondscoach hebben. Maar zowel in Engeland als in Duitsland nemen ze niet zo vaak een buitenlandse coach. Maar het kan wel.”

Ook als een ander land zich serieus meldt, staat de 72-jarige Van Gaal open voor een nieuw avontuur. “België zou ook kunnen. Mochten ze komen? Dan is dat het overwegen waard.”