Van Polen ziet zorgwekkende ontwikkeling in het voetbal, Vink reageert vol verbazing: 'Dat kan toch niet?'

Bram van Polen beëindigde een paar maanden geleden zijn spelersloopbaan, maar is nog wel elke dag bezig met het spelletje. De voormalig rechtsback van PEC Zwolle ziet een zorgwekkende ontwikkeling. Naar zijn mening zijn spelers in het veld steeds minder bezig met coaching. Marciano Vink kan het haast niet geloven.

Coaching was in het afgelopen seizoen een heikel thema bij Ajax. De defensie was in veel wedstrijden zo lek als een mandje. Dat leek niet alleen te komen door het gebrek aan kwaliteit, maar ook een gebrek aan onderlinge communicatie. Josip Sutalo was in de zomer overgekomen van Dinamo Zagreb, maar de peperdure aankoop sprak geen woord Engels, laat staan Nederlands. Het lijkt één van de redenen te zijn waarom Francesco Farioli onder de lat heeft gekozen voor de ervaren Remko Pasveer, een van de weinige leiders in de huidige Ajax-selectie. Van Polen is van mening dat een goede coaching veel kan compenseren, maar merkt dat het steeds minder gebeurt in het hedendaagse voetbal.

“Ik denk wel dat het minder aan het worden is hoor, dat coachen in wedstrijden. Het is echt zoveel minder aan het worden. Dat merk ik aan alles”, zo vertelde Van Polen donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. Vink, die eveneens was aangeschoven, kon zijn oren niet geloven. “Dat kan toch niet?”, stak de analist zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Vink vroeg Van Polen vervolgens of hij nog wél werd gecoacht bij PEC Zwolle. “Stel een buitenspeler van de tegenstander heeft de bal, jij bent rechtsback en hebt iemand voor je. Hoor je dan nog wel binnenkant, buitenkant?”, zo klonk het.

Van Polen eiste van zijn teamgenoten dat ze elkaar verbaal hielpen in het veld. “Dat zei ik ook altijd. En als ik het niet doe, zei ik, dan mag je me echt verrotschelden. Want dan breng ik een medespeler uiteindelijk ook in de problemen.” Volgens Vink is coaching ‘écht de basis’. “Eén van de essentiële dingen om elkaar beter te laten spelen, is wel coaching. Het is niet alleen maar iemand de bal op zijn juiste been spelen met de juiste snelheid. Het is ook het coachen”, aldus de voormalig voetballer van onder meer Ajax. Maar dat is dus een stuk minder aan het worden, als we Van Polen moeten geloven. Waarom? “Ik denk omdat jongens meer op zichzelf zijn en misschien wel minder hard naar elkaar durven te zijn in het veld. Ik denk dat het ‘m daar ook wel een beetje in zit.”

