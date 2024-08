Verwondering over falende Ajacied: ‘Hij heeft zich gediskwalificeerd voor de rest van het seizoen’

heeft donderdagavond geen goede beurt gemaakt bij Ajax. De spits moest tijdens de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos twee keer aanleggen. Nadat hij zijn eerste inzet gekeerd zag worden, schoot de aanvaller zijn tweede inzet ruim over. Dit zorgt voor grote verbazing bij Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad.

“Brian Brobbey, wat was die aan het doen zeg?”, vraagt Wijffels zich hardop af in de AD Voetbalpodcast. Volgens de journalist heeft de spits, die in minuut 99 mocht invallen, zichzelf geen goede dienst bewezen. “Hij heeft zich gediskwalificeerd voor de rest van het seizoen.”

Wijffels stelt dat een spits het missen van twee strafschoppen in een penaltyreeks niet mag overkomen. “We weten dat hij soms moeite heeft met afwerken, maar dit is een stilliggende bal”, uit de verslaggever zijn verbazing. “Het is niet dat je het overzicht moet behouden in de drukte, een stilliggende bal… Van een spits mag je toch verwachten dat hij in elk geval iets doet waar een idee achter zit. Hij ramt gewoon blind de bal”, zag de journalist. “Daar heb ik echt met verwondering naar zitten kijken.”

Anton Gaaei

Uiteindelijk was het Anton Gaaei die het vijfde matchpoint wel wist te verzilveren, wat Wijffels hem ontzettend gunt. “Hij was helemaal afgeschreven. We zien hem nog zitten, een zielig hoopje mens. Hij moet dan niet één keer, maar twee keer een penalty nemen en hij schiet ze feilloos naar de volgende ronde.”

