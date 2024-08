Wilfred Genee gelinkt aan nieuw programma: ‘Hij is uitstekend geschikt daarvoor’

Wilfred Genee werd woensdagavond, tijdens de uitzending van De Oranjezomer, gelinkt aan een nieuw programma, namelijk Zomergasten. Het praatprogramma van de NPO, dat momenteel erbarmelijk slechte kijkcijfers haalt, kan mogelijk ‘gered’ worden door Vandaag Inside-presentator Genee.

De derde aflevering van Zomergasten haalde slechts 122.000 kijkers, waardoor er sprake was van een ‘kijkcijfernachtmerrie’. Dit aantal is een laagterecord, en dus moet er ingegrepen worden, zo vindt men aan tafel bij De Oranjezomer. “Er zaten vroeger af en toe wel gasten bij die ik niet kende, maar het werd afgewisseld met gasten die je wel kende, zoals Louis van Gaal. Dat zit er nu niet meer tussen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik geen enkele uitzending heb gezien. Er zit geen herkenbaarheid meer in”, sprak Raymond Mens woensdag in de talkshow die wél succesvol is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Hélène Hendriks komt met een eerste naam die het programma moet redden. “Ik zeg altijd Winfried de Jong, maar die is volgens mij al een keer presentator geweest, of zou je out of the box moeten denken en zeggen: zet eens Raven van Dorst neer, ofzo?”, zegt de presentatrice, die haar suggestie direct ziet afgestreept worden door tv-kenner Rob Goossens.

LEES OOK: Doek valt voor Wilfred Genee: 'Het is definitief over en uit'

“En Wilfred Genee? Die is volgens mij uitstekend geschikt daarvoor”, noemt Hendriks haar geliefde VI-collega. Dit keer krijgt ze wel bijval van Goossens. “Ja, en hij zou het heel graag willen natuurlijk”, zegt de tv-kenner, die doelt op het feit dat Genee al langere tijd iets van de grond probeert te krijgen bij de NPO. Jack van Gelder: “Ik zou het zien zitten met Wilfred. Die zou dat zeker goed kunnen”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen haalt keihard uit naar Humberto Tan: ‘Zo ontzettend nep’

Johan Derksen is niet te spreken over het programma Humberto à Paris van Humberto Tan.