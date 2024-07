Doek valt voor Wilfred Genee: 'Het is definitief over en uit'

Vervelend nieuws voor Wilfred Genee: met ingang van het aankomende televisieseizoen is zijn wekelijkse voetbaltalkshow Veronica Offside definitief niet meer te zien. Dat meldt televisiegoeroe Tina Nijkamp op basis van de uitzendschema's van Talpa, die zij reeds heeft mogen inzien.

In haar podcast Tina's TV Update zegt Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS6, dat er 'iets heel opvallends' in de presentatie van Talpa te zien is. "Dat is dat Veronica Offside echt definitief niet doorgaat. In augustus stond het er al niet in. Genee liet toen weten nog met van alles bezig te zijn om te kijken of het toch nog door kon gaan, maar het lijkt erop dat het echt niet is gelukt."

"Want ook in september staan op de maandag bij Veronica films in plaats van Veronica Offside", vervolgt Nijkamp. "Dat betekent dus dat het voetbaltalkshowavontuur voor Wilfred én voor Andy van der Meijde en Wesley Sneijder definitief over en uit is. Natuurlijk is er wél gewoon De Oranjezondag met Hélène Hendriks te zien, maar Veronica Offside is echt definitief voltooid verleden tijd."

Veronica Offside werd in 2022 in het leven geroepen toen Genee met zijn vaste tafelgenoten René van der Gijp en Johan Derksen vijf keer in de week Vandaag Inside ging maken. Die talkshow richt zich op een veel breder keur aan onderwerpen, waardoor er ruimte ontstond om daarnaast een nieuwe, wekelijkse voetbaltalkshow in het leven te roepen. Behalve Van der Meijde en Sneijder schoven ook voormalig bondscoach Dick Advocaat, oud-voetballers als Wim Kieft en Jan Boskamp en journalist Kees Jansma regelmatig bij Genee aan. De kijkcijfers bleven het afgelopen jaar echter behoorlijk achter. Zo werd begin april een uitzending bijvoorbeeld zelfs minder bekeken dan een herhaling van Bed & Breakfast, die tegelijkertijd op NPO1 te zien was. Het bleek een voorbode voor het einde dat door Nijkamp al eerder werd voorspeld, maar nu dus definitief is.

