Wim Kieft reageert op deelname aan reclame, na forse kritiek van Johan Derksen

Wim Kieft heeft gereageerd op zijn deelname aan de nieuwste commercial van televisieaanbieder Canal+. De oud-voetballer maakt zijn opwachting in de reclame voor het nieuwe voetbalseizoen, die zich afspeelt op een bijeenkomst die doet denken aan de AA (Anonieme Alcoholisten). Kieft kreeg woensdagavond forse kritiek op zijn deelname, maar kijkt er zelf heel nuchter tegenaan.

"Zo'n praatgroep komt mij natuurlijk bekend voor, maar iedereen die me kent weet dat ik behoorlijk wat zelfspot heb, zeker als het om voetbal gaat. Om aan zo'n grappig script mee te mogen werken, is alleen maar een cadeautje", geeft Kieft aan. Woensdagavond kreeg de voetbalanalist van Johan Derksen uit de zak, aangezien het boegbeeld van het programma Vandaag Inside het 'treurig' en 'dom' vond dat de analist deelnam aan deze commercial. Dat heeft alles te maken met de verslavingen waar Kieft in het verleden mee heeft geworsteld.

"Ik vind dat dit niet kan", zei Derksen woensdagavond in het programma Vandaag Inside na het zien van de beelden van Kieft: "Ik vind dit onderwerp, en de problemen waar Wim mee gezeten heeft, niet geschikt om daar cabaret van te maken en te misbruiken voor een commercial. Ik vind het ook een beetje dom van Wim dat hij zich hiervoor geleend heeft. Hij wordt eigenlijk een beetje misbruikt", was Derksen van mening.

