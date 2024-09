Golden Boy van 2008 veroordeeld tot celstraf om bedrag van 50 duizend euro

Voormalig Manchester United-speler Anderson is door een Braziliaanse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. De inmiddels 36-jarige oud-middenvelder weigert vooralsnog een bedrag van zo'n 50 duizend euro aan alimentatie te betalen.

Anderson verliet zijn geboorteland in de winter van 2006, toen hij Grêmio verruilde voor FC Porto. Anderhalf jaar later had Manchester United 31,5 miljoen euro over om de Braziliaan los te weken uit Portugal. In 2008 lag de voetbalwereld aan zijn voeten: Anderson won met zijn club de Champions League en werd in dat jaar bovendien uitgeroepen tot Golden Boy, de prijs voor het grootste talent op de Europese velden.

Waar andere oud-winnaars van de prestigieuze verkiezing (denk aan Rafael van der Vaart, Lionel Messi en Sergio Aguëro) een rijke carrière in de top van het mondiale voetbal doormaakten, wist Anderson zijn grote potentieel nooit waar te maken. De Braziliaan zou nog tot 2014 in Manchester blijven, maar veroverde nooit een vaste basisplaats. Via Fiorentina keerde hij een jaar later terug in zijn vaderland, om zijn loopbaan uiteindelijk in 2019, op 31-jarige leeftijd, af te sluiten als speler van het Turkse Adana Demirspor. Daar is Anderson nu nog altijd actief als jeugdtrainer.

Voetbal International meldt op basis van Braziliaanse media dat Anderson in zijn vaderland een celstraf van zes maanden heeft gekregen. "Anderson (36) krijgt de straf omdat hij ruim 300 duizend aan Braziliaanse real, omgerekend ruim 50 duizend euro, aan kindertoeslag niet heeft terugbetaald. Als hij dat alsnog doet, wordt zijn gevangenisstraf ingetrokken", schrijft het weekblad. Engelse media weten dat Anderson het bijbelse gebod 'Gaat heen en vermenigvuldigt u' behoorlijk letterlijk heeft opgevat: de oud-middenvelder zou inmiddels niet minder dan negen kinderen hebben verwekt, zo schrijft onder meer de Daily Star.

Het is niet de eerste keer dat Anderson na het beëindigen van zijn loopbaan in aanraking komt met justitie. In 2021 werd de oud-voetballer samen met acht anderen aangemerkt als verdachte in een zaak rond het via cryptomunten witwassen van een bedrag van zo'n vijf miljoen euro. In die zaak kwam het nooit tot een veroordeling, het is niet duidelijk of het onderzoek nog altijd gaande is.

