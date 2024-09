Boze Eredivisie-trainer richt zich plots tot de camera: 'Iedereen kijkt mee!'

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen NAC Breda en Fortuna Sittard. Halverwege de eerste helft was NAC-trainer Carl Hoefkens boos op de vierde official en maakte hij gebruik van de camera langs de lijn.

Hoefkens sprak vierde official Kevin Puts toe uit onvrede over arbitrale beslissingen. Dat deed hij in het Engels, ondanks dat de Belg ‘gewoon’ Nederlands spreekt.

“Kunnen we praten? Kunnen we praten of niet? Negeer je me? Kunnen we praten of niet? Ik vraag het je, de camera kijkt toe”, zei Hoefkens, die zelf ook de camera in keek en naar de camera wees. “Waarom moet ik gaan zitten? Jezus Christus!” Puts leek Hoefkens dus te vertellen dat hij moest gaan zitten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Thom Haye keert terug in de Eredivisie, maar niet bij NAC Breda

© ESPN

Commentator Wesley Bekker van ESPN keek op van de beelden. “Toch opvallend dat het in het Engels gaat. Puts en Hoefkens spreken toch echt Nederlands. De trainer van NAC voelt zich genegeerd door de vierde official.”

Het moment deed enigszins denken aan een incident in maart 2014, toen toenmalig sc Heerenveen-trainer Marco van Basten de camera toesprak in de uitwedstrijd tegen Feyenoord na een rode kaart voor Christian Kum. “Het is een belachelijke actie, een penalty en een gele kaart is de max!”, riep hij toen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.