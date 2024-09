Bram Moszkowicz gruwelt van Johan Derksen: 'Hij moet zijn bek houden, die vent!'

Bram Moszkowicz heeft live op televisie de vloer aangeveegd met Johan Derksen. De jurist begrijpt niets van de kritiek van het boegbeeld van Vandaag Inside op sportverslaggeefster Noa Vahle, die de goededoelenorganisatie van haar moeder Linda de Mol zat te promoten op televisie. Derksen vond dat niet kunnen, maar Moszkowicz vindt dat de oud-voetballer geen enkel recht van spreken heeft.

In de uitzending van Shownieuws wordt het fragment waarin Derksen journaliste Vahle bekritiseerd getoond, waarna Moszkowicz het woord neemt: “Vergis ik me nou of is het de dochter van Derksen die de boeken van Derksen uitgeeft?", doelt hij op Derksen zijn dochter Marieke Derksen, een uitgeefster van beroep: "Hij moet eigenlijk z’n bek houden die vent", zegt Moskowicz vervolgens over de analist van Vandaag Inside. De 64-jarige jurist wil eigenlijk nog meer zeggen, maar kiest ervoor zijn kritiek op Derksen in te slikken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen vindt dat Hélène Hendriks moet ingrijpen tegen 'kleffe' Noa Vahle

De ophef is ontstaan na een moment in het programma De Oranjezondag, waarin Ziggo Sport-verslaggeefster Vahle het volgende zei: "Ik ben sinds een jaar nu ambassadeur van de LINDA Foundation en daarin komen wij op voor gezinnen in Nederland die opgroeien in armoede." Dat Vahle de goededoelenorganisatie van haar moeder zat te promoten, viel totaal niet goed bij Derksen: "Kleffer kan niet. Dan moet Hélène Hendriks zeggen: Dit soort onzin doen we niet", zei De Snor onder meer.

Noa Vahle reageert op ophef

Die kritiek van de voormalig voetballer van Go Ahead Eagles is bij Moskowicz verkeerd gevallen, maar Vahle zelf gaat er heel nuchter mee om. Shownieuws vroeg de journaliste zelf wat ze van de uitspraken van de analist van Vandaag Inside vond: "Dat hij dat vindt, helemaal goed. Ze hoeven niet altijd lief voor me te zijn, dus als hij dat vindt, dan moet hij dat lekker zeggen", is Vahle van mening.

Bekijk hieronder het volledige interview met Noa Vahle: