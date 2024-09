Dagen van Kuyt zijn mogelijk geteld na reglementaire 5-0 nederlaag

De crisis bij het Beerschot van Dirk Kuyt neemt steeds grotere vormen aan. De promovendus speelde zondagmiddag een kansloze Antwerpse derby tegen Antwerp FC. Nadat de uitsupporters zich meermaals misdroegen door vuurpijlen het veld op te gooien, werd het duel na 75 minuten definitief gestaakt bij een 4-0 voorsprong. Tjaronn Chery (twee goals) en Vincent Janssen (goal en assist) speelden een belangrijke rol bij Antwerp. Het duel wordt niet uitgespeeld en eindigt in een reglementaire 5-0 overwinning voor Antwerp.

Kuyt verraste met basisplekken voor de Saudische nieuwkomers Faisal Al-Ghamdi en Marwan Al-Sahafi, die allebei zijn gehuurd van Al-Ittihad en nog geen minuut hadden gespeeld voor Beerschot. Nederlanders Dean Huiberts en Brian Plat zaten op de bank.

De druk op Kuyt was al erg hoog, doordat de eerste acht wedstrijden slechts één punt opleverden. Het bezoek aan Antwerp leek op papier een kansloze exercitie en in de praktijk bleek de kampioen van 2023 inderdaad een maatje te groot.

In minuut 28 opende Jacob Ondrejka de score op aangeven van Janssen, die zijn ploeggenoot met een subtiel tikje in stelling bracht. Janssen leek op slag van rust voor de 2-0 te zorgen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Wedstrijd drie keer gestaakt

In de tweede helft maakte Chery in een kort tijdsbestek twee doelpunten en vlak daarna zorgde Janssen voor de 4-0. Vanuit het uitvak vlogen enkele vuurpijlen op het veld. De wedstrijd werd onderbroken. Kort na de hervatting misdroegen de uitfans zich op dezelfde wijze en gingen de spelers naar binnen. De scheidsrechter gaf de fans nog een laatste kans, maar nadat ze opnieuw de fout in gingen, werd het duel definitief gestaakt.

Wedstrijd wordt niet uitgespeeld

Beerschot ziet ervan af om de wedstrijd uit te spelen zonder publiek. "Het duel eindigt daardoor in een reglementaire 5-0-zege voor de thuisclub", meldt Antwerp.

