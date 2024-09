Derksen vreest voor eerste trainersontslag Eredivisie: 'Dan gaat de technisch directeur door zijn knieën'

Johan Derksen verwacht dat binnenkort de eerste Eredivisietrainer op straat staat. De Snor vreest voor de baan van Henk Fraser, die met RKC Waalwijk een matige seizoensstart kent en nog geen punt pakte.

De heren bij Vandaag Inside hebben het over Dirk Kuyt, die met Beerschot stijf onderaan staat in de Belgische competitie. Volgens Derksen zal het spelersmateriaal van Kuyt niet geweldig zijn, iets waar hij gelijkenissen in Nederland voor ziet. "Zo vrees ik ook voor Fraser bij RKC. De mensen rond RKC willen graag van die Fraser af, maar de beslissing ligt bij Mo Allach (technisch directeur bij de club, red.)." Onlangs werd de spelersbus van de club uit Waalwijk al opgewacht, vanwege de slechte resultaten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Clash Derksen en Van der Gijp stuwt VI naar nieuwe hoogtes: ‘Rellen betekenen records!’

Derksen is het eens met de beslissing van Allach om Fraser in deze periode te laten zitten. "Hij houdt hem de hand boven het hoofd en dat vind ik ook goed. Je kunt niet van Fraser zeggen dat ze (de spelers van RKC, red.) op de verkeerde plaats staan, of dat tactisch alles verkeerd gaat." Derksen ziet wel in dat RKC een zwaar programma heeft de komende weken. "Ze moeten tegen naar Ajax, FC Twente en FC Utrecht, dus die verliezen ze ook weer. Over drie weken staat hij met negen (wedstrijden, nul punten, red.)"

Albert Verlinde vraagt zich dan af of de verwachtingen niet te hoog zijn in Waalwijk. "Nee, maar dan wordt de druk van de media, de pers en de sponsors zo groot: met die Fraser redden we het niet." stelt Derksen "En op een gegeven moment gaat de technisch directeur door zijn knieën om de mensen koest te houden. Zo'n man die dan komt, pakt ook geen punt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.