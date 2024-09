RKC-supporters wachten spelersbus op: Henk Fraser moet het ontgelden

Een groep supporters van RKC Waalwijk heeft na de uitwedstrijd tegen Willem II (3-0 nederlaag) de spelersbus opgewacht. De formatie van coach Henk Fraser staat na vijf competitiewedstrijden nog puntloos onderaan en ging zondagmiddag kansloos onderuit in Tilburg. Een deel van de achterban heeft het gehad en kwam na het duel met Willem II verhaal halen.

RKC kwam in het afgelopen seizoen met de schrik vrij. De Waalwijkers verzekerden zich op de valreep van directe handhaving en een langer verblijf in de Eredivisie. Ze hoopten het dit seizoen wat minder spannend te maken, maar na vijf wedstrijden wijst vrijwel alles erop dat Fraser en zijn spelers opnieuw een zwaar jaar tegemoet gaan. Na vijf wedstrijden staat RKC puntloos onderaan, heeft het pas twee keer weten te scoren en kreeg het al liefst vijftien doelpunten om de oren.

Artikel gaat verder onder video

De kansloze nederlaag tegen Willem II was voor een groep supporters de spreekwoordelijke druppel. “Een deel van de RKC-aanhang heeft na de 3-0 nederlaag in de derby tegen Willem II de spelersbus opgewacht. Vele tientallen fans verzamelden zich net buiten de poorten van het Mandemakers Stadion toen de bus terugkeerde uit Tilburg, waarna negatieve spreekkoren volgden”, zo schrijft Jurre van Wanrooij van het Brabants Dagblad. De supporters scandeerden onder meer ‘schaam je kapot, schaam je kapot’ richting de selectie en richtten zich ook tot Fraser. “De fans lijken aan te sturen op een vertrek van de ervaren trainer na de kansloze nederlaag op bezoek bij ‘buurman’ Willem II”, zo leest het.

LEES OOK: Kramer spreekt zich na oliedomme rode kaart uit over toekomst bij RKC Waalwijk

Zwaar programma voor RKC

Voor RKC was de nederlaag in Tilburg alweer de tweede verliespartij tegen een promovendus. De formatie uit Waalwijk ging op 17 augustus in de tweede speelronde op eigen veld met 2-1 onderuit tegen FC Groningen. Een week eerder was PSV met 5-1 te sterk en in de aanloop naar de nederlaag bij Willem II werd er ook verloren van Go Ahead Eagles (2-0) en AZ (0-3). Het zal snel heel veel beter moeten bij RKC, maar het komende programma tot de volgende interlandbreak belooft weinig goeds. RKC speelt zaterdag thuis tegen Sparta, daarna komt Ajax op bezoek en een week later reist de ploeg af naar Utrecht. In de eerste speelronde na de interlandperiode in oktober wacht een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

De desbetreffende beelden, gefilmd door een supporter 👇 pic.twitter.com/hD6t8AeA1n — Jurre van Wanrooij (@WanrooijJurre) September 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

SC Heerenveen-trainer Robin van Persie slaat een opvallende toon aan na de 9-1 nederlaag tegen AZ.