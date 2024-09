Derksen ziet groot probleem: 'De parasieten van het voetbal, zo partijdig als de tering'

Johan Derksen ziet één groot probleem in het amateurvoetbal: clubgrensrechters. Zij zorgen ervoor dat er foute beslissingen worden gemaakt. die soms ook tot rellen leiden.

De directeur van de KNVB stelde daarop voor om buitenspel af te schaffen. Daar snapt Derksen helemaal niks van, vertelt hij bij Vandaag Inside op maandag. "Wanneer hij met een idee komt, is het altijd lachwekkend. Hij heeft toen eens voorgesteld: 'laat die jeugd lekker voetballen, geen competitie, winnen is niet belangrijk.' Nu, na enkele incidenten, stelt hij voor om het buitenspel af te schaffen, want daar zouden de incidenten door ontstaan. Maar buitenspel is het hart van het voetbal. Als hij dit voorstelt, gaat hij binnenkort de doelen proberen af te schaffen."

De Snor weet echter wat het probleem is in het amateurvoetbal. "De oorzaak van de incidenten is echter heel eenvoudig. Voetballers maken geen problemen met buitenspel, maar de amateurs hebben clubgrensrechters. En een goede clubgrensrechter verdient wel zes punten per seizoen. Bij iedere goal die er valt doet de grensrechter zijn vlag omhoog. De scheidsrechter proberen de hele wedstrijd op lijn mee te rennen, maar aan het einde van de wedstrijd kunnen ze dat niet meer." Derksen laat zich vervolgens stevig uit. "Clubgrensrechters zijn de grote parasieten in het amateurvoetbal. Die zorgen allemaal voor overlast en zijn zo partijdig en oneerlijk als de tering."

Wilfred Genee sluit zich hierbij aan. "Dat zoontje van mij voetbalt. Er zijn wedstrijden bij dat je denkt: wat bezielt die mensen. Als er spelers drie meter niet buitenspel staan, staat er weer zo'n man met een dikke buik met zijn vlag omhoog. Dat je denkt: doe nou even normaal." Derksen weet hoe groot de invloed van een grensrechter met verkeerde intenties kan zijn. "Bij ONA maakte een clubgrensrechter ons bijna kampioen. Iedere goal: die man vlagde altijd. En als hij een keer eerlijk vlagde, kreeg hij in de rust van de spelers op zijn kloten. Je moet mensen hebben die niet clubgebonden zijn, je moet geen mensen grensrechter maken die de hele dag bier staan te tappen voor de club." Van der Gijp doet ook een duit in het zakje: "Mijn zoontje speelt in het derde van Emma. Die hebben een grensrechter die dronken is. Die struikelt gewoon iedere keer."

Anekdote Derksen

Derksen heeft één keer zelf gevlagd, maar dat mondde uit in een onaangename ervaring. "Ik ben één keer grensrechter geweest, mijn stiefzoon moest voetballen in Woerden. De vaders zeiden tegen mij: 'Jij werkt bij VI, jij hebt er verstand van.' Godverdomme dacht ik, dus ik met dat vlaggetje gaan staan. Dan wil je eerlijk vlaggen. Zo'n snotaap van een jaar of vijftien was scheidsrechter en de hoofdredacteur van VI met een status van hier tot Amsterdam die zei: 'buitenspel'. Dat aapje komt naar me toen en zegt: 'Dat bepaal ik'. Ik heb de wedstrijd uitgevlagd en tegen mezelf gezegd: dat doe ik nooit meer."

