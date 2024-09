Olcay Gulsen praat tegen Johan Derksen over nieuwe vriend: 'Ik heb op je gewacht tussen de wolven’

Olcay Gulsen heeft een nieuwe liefde gevonden in multimiljonair Eelko van Kooten. Aan tafel bij het SBS 6-programma Vandaag Inside wordt dit ook besproken, waarbij Johan Derksen volgens Wilfred Genee te laat is voor de bekende modeontwerpster.

“Johan je bent te laat hè met de huwelijksaanzoeken”, snijdt de presentator het onderwerp bij het programma aan. “Kijk, ze heeft er weer een die meer centen heeft”, aldus Derksen, die er vervolgens van langs krijgt van Gulsen. “Dat is helemaal niet waar. Jij zou scheiden van je vrouw, in de zomer. Ik heb nog op Veluwe op je gewacht, tussen de wolven maar je bent nooit gekomen. Hij is de second best choice voor mij. Ik had geen andere keus meer.”

Derksen geeft vervolgens enigszins melig toe dat hij een fout gemaakt heeft. “Ik heb het onderschat en dat zijn van die fouten in het leven die je ook niet meer goed kunt maken”, aldus het boegbeeld van Vandaag Inside. “Ik vond het prima. Jouw budget was ook prima voor mij”, geeft Gulsen aan. Vervolgens haakt René van der Gijp gevat in. “En hij is sneller weg”, aldus de analist over de leeftijd van Derksen. “Je weet het niet, maar normaal gesproken.”

Gulsen zegt daarop dat ze wel goed voor Derksen zou hebben gezorgd. “Ik had wel goed voor Johan gezorgd. Hij eet maar twee boterhammetjes per dag. Dat is ook het enige wat ik kan maken: boterhammen”, zegt ze lacherig, waarna Derksen reageert. “De kans bestaat gewoon dat ik in twee maanden tijdens een wip dood blijf.” De modeontwerpster laat echter weten ‘niet graag’ te wippen. “Maar we hadden het prima gered samen.”

Derksen vraagt zich daarop af hoe Gulsen hem bezig zou houden. “Ik zou je die twee boterhammetjes geven”, begint ze haar antwoord. “En gewoon over de wolven praten, de problematiek in de buurt, de Syrische gastarbeiders, de asielzoekers.” Iets wat Derksen niet aanstaat. “Ik word al een stukje minder enthousiast”, besluit hij.

