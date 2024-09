Van der Gijp ziet beelden van Bergwijn: 'Dat is toch heel triest'

René van der Gijp heeft de ontvangst van bij zijn nieuwe club Al-Ittihad gezien en vond dat een treurig beeld. De aanvaller, die overkwam van Ajax, werd door één man opgewacht.

"Er staat dan één man en die heeft dan twee dingen bij hem, die je absoluut niet nodig hebt. Eerst geef hij hem een sjaal, maar het is veertig graden daar. En hij brengt je naar een hotel, dus een bos bloemen, daar heb je ook niks aan. Geef hem dan gelijk een koffertje. Kijk hem staan. Dat was de enige persoon die daar stond..."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bergwijn over de rooie: 'Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken?'

Wilfred Genee deelt de mening van de analist van Vandaag Inside. "Dit is wel heel treurig." Van der Gijp zegt vervolgens hetzelfde in andere woorden. "Dat is toch heel triest." Volgens Johan Derksen hebben de belangrijkste clubs uit Saoedi-Arabië weinig fans. "De grote clubs trekken ook weinig supporters." Van der Gijp sluit zich daarbij aan. "Wat er zit, wordt betaald." Waarop Genee lachend reageert: "Maar die hadden ze niet betaald op dat vliegveld, waar Bergwijn aankwam."

Bekijk de beelden van het onthaal van Bergwijn hieronder.

🔴 الهولندي بيرجوين لـحظة وصوله جــدة واستقباله بالورود الصفراء 💛🖤 pic.twitter.com/hOJaOcDRHX — علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 4, 2024

🔴 محترف #الاتحاد ( بيرجوين ) قائلاً :



شاهدت فيديوهات لـ جماهير #الاتحاد في الملعب .. واسعدني ذلك وانه جمهور كبير للغاية pic.twitter.com/O1xbb0seOy — علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elf transfervrije opties voor Ajax na het mislopen van Sulemana

Ajax wil na het mislopen van Kamaldeen Sulemana nog een nieuwe linksbuiten, maar kan alleen transfervrije spelers halen.