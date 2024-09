Driessen snapt sentiment rond Ajax niet: 'Sommige mensen lopen de polonaise'

Valentijn Driessen snapt niet waarom er zo'n positief gevoel heerst bij Ajax en fans van de club. De journalist van De Telegraaf zag afgelopen zaterdagavond weer een ploeg die het defensief niet allemaal op orde had, uit bij Go Ahead Eagles (1-1).

In een video-item van De Telegraaf bespreekt Driessen de stand van zaken in Amsterdam. "Ajax, daar is eigenlijk geen peil op te trekken. Na afloop hoor ik dan: 'We hebben een hele goede serie neergezet'. In Europa hebben ze het inderdaad goed gedaan, ze zijn door al die voorrondes heen gerold en spelen nu in de Europa League. Geweldig. De tegenstanders waren niet van dien aard dat je zegt: 'oh wat knap, oh wat geweldig'. Maar je moet ze wel winnen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ibrahim Afellay noemt Ajax-speler ‘armoede’, Theo Janssen pleit per direct voor nieuwe basisklant

In de Eredivisie zijn de resultaten minder florissant, stelt Driessen. "In de competitie hebben ze thuis gewonnen van Heerenveen en van Fortuna Sittard, 5-0. Ja, dan lopen sommigen graag de polonaise in Amsterdam, waaronder ook veel mensen rond en binnen het elftal. Dan denk ik: je hebt ook al van NAC verloren. En de oude kwaal kwam boven, dat het een enorme gatenkaas was in de verdediging (zaterdag tegen Go Ahead Eagles, red.), zeker in de beginfase. Bobby Adekanye liep er continu doorheen. Het geluk voor Ajax is, dat hij er nooit wat mee doet." Op basis van de statistieken viel het nog wel mee voor de ploeg van Francesco Farioli: Go Ahead Eagles speelde zaterdagavond 0,8 xG bij elkaar.

Wel zag Driessen een arbitrale flater, die Ajax hielp. "De bal had gewoon op de stip gemoeten, omdat Klaassen in de zestien hands maakte. Hij draait zich weliswaar half om, maar zijn armen staan niet in natuurlijke positie. Hij houdt ze omhoog en verandert zo een bal van richting die op doel gaat. Dat is gewoon een penalty. Terecht voelden veel mensen bij Go Ahead Eagles zich achteraf bestolen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.