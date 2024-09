Dumfries en Inter spelen gelijk bij Manchester City, Girona-Nederlanders op valreep in rouw gedompeld

Manchester City - Internazionale is woensdagavond met de brilstand geëindigd (0-0). Beide ploegen kregen wat kansen, maar haalden de trekker niet over. Hetzelfde leek te gaan gelden Paris Saint-Germain - Girona, totdat Paulo Gazzaniga een enorme blunder maakte in de laatste minuten: 0-1.

Manchester City - Inter

In Engeland stond woensdag mogelijk het mooiste Champions League-affiche van deze speelronde op het programma. Beide ploegen kwamen in het eerste deel van de wedstrijd maar moeizaam tot grote kansen. Marcus Thuram en de aan andere zijde Erling Haaland, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva kregen kansen, maar groot konden die mogelijkheden niet genoemd worden. De Belg moest met klachten na rust zelfs op de bank plaatsnemen.

In het begin van de tweede helft kreeg de uitploeg een grote kans, toen Matteo Darmian na een steekpass voor Ederson opdook. Hij besloot echter een hakje naar een medespeler te doen, maar dat werd niet begrepen. In de 69ste minuut speelde City snel door de Italiaanse verdediging heen, met een soort tikkie-takkie-aanval. De grote kans was echter niet aan Phil Foden besteed. Zes minuten later gaf de ingevallen Denzel Dumfries bijna een assist op Henrikh Mkhitaryan, maar die schoot over. Gescoord werd er niet meer: 0-0 zou het blijven. Vooral Manchester City zal daarvan balen.

Paris Saint-Germain - Girona

De club uit de Franse hoofdstad moet het dit seizoen een keer doen zonder een grote ster van het kaliber Neymar, Lionel Messi of Kylian Mbappé. Alle drie zijn ondertussen naar andere oorden vertrokken. Bij Girona spelen meerdere Nederlanders, maar alleen Donny van de Beek mocht in de basis beginnen. Daley Blind en Danjuma Groeneveld startten op de bank.

Marco Asensio kreeg de grootste kans in de eerste helft. Zijn schot werd echter gekraakt, waardoor het niet de juiste richting meekreeg. De thuisploeg kon de Spaanse club maar weinig echt achteruit drukken, terwijl Girona ook steeds sterker werd. In de tweede helft bleef het spelbeeld over en weer gaan. Ousmane Dembélé schoot de bal in minuut 62 op de lat. Een kopbal van Randal Kolo Muani ging vervolgens rakelings naast en vlak voor de tijd miste de Franse spits nog een grote kans. Ook dit duel leek in een bloedeloos gelijkspel te eindigen, tot de laatste minuut. Nuno Mendes gaf voor, maar zijn voorzet miste richting. Gazzaniga leek de bal makkelijk te kunnen vangen, maar liet hem door zijn benen glippen. Met een late 1-0 nederlaag moesten de Nederlanders van Girona (Danjuma viel nog in, Blind bleef op de bank) toch met een slecht gevoel naar huis.