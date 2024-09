Van der Sar heeft 'mooie' dingen mogen doen bij Ajax, maar baalt ook: 'Dat is niet goed, dat is zonde'

Edwin van der Sar kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode als algemeen directeur van Ajax. De voormalig doelman van naast Ajax ook onder meer Juventus en Manchester United was bijna elf jaar lang actief in die functie. Van der Sar beleefde veel successen gedurende die periode, maar slaagde er niet in zijn dienstverband op een goede manier af te sluiten.

Van der Sar kondigde medio 2023 aan af te treden als algemeen directeur van Ajax. Hij was op dat moment bijna elf jaar werkzaam in de Johan Cruijff ArenA. Met Van der Sar aan het roer beleefde Ajax veel successen, zowel nationaal als internationaal. Zo reikte Ajax in het seizoen 2018/19 tot de halve finales van de Champions League. Maar Van der Sar maakte ook dieptepunten mee in Amsterdam, zoals de zaak rond Abdelhak Nouri én het vertrek van Marc Overmars, die begin 2022 de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok nadat uit onderzoek was gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Edwin van der Sar: 'De gordijnen stonden open. Ik zei: doe ze dicht!'

Van der Sar werd in juli 2023 getroffen door een bloeding bij de hersenen. Daarvan is hij inmiddels hersteld. “Ik denk dat we (zijn partner en hijzelf, red.) heel veel geluk hebben gehad met hoe we eruit zijn gekomen. Mijn vrouw heeft dertien jaar geleden een hersenbloeding gehad, ik vijftien maanden geleden. Ik kan eigenlijk alles wel weer”, zo vertelt Van der Sar in een interview met ESPN. Het enige wat Van der Sar nog niet heeft gedaan, zo zegt hij zelf, is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op kantoor zitten en op ‘twaalf schaakborden tegelijk spelen’. “Voor de rest gaat het heel goed”, zo klinkt het.

Mooie dingen mogen doen bij Ajax

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat Van der Sar zijn werkzaamheden bij Ajax naast zich neerlegde. Tijdens zijn laatste seizoen als algemeen directeur ging het al de verkeerde kant op met de club. Er was heel veel geld uitgegeven aan nieuwe spelers en de zoektocht naar een vervanger van Overmars nam heel veel tijd in beslag. De komst van Sven Mislintat pakte uiteindelijk dramatisch uit. Van der Sar bewaart desondanks goede herinneringen aan zijn periode in Amsterdam. “We hebben heel veel mooie dingen mogen en kunnen doen, de Europese top weer kunnen aantikken, de supporters met trots door Turijn, Madrid en Londen laten lopen na afloop van wedstrijden. We hebben ze veel plezier gebracht. De mensen op kantoor, de groei die we als Ajax mee hebben kunnen maken. De reizen naar het buitenland, de naam weer kunnen neerleggen op ieders lippen. Dat had ik nooit willen missen”, aldus de voormalig Oranje-international.

LEES OOK: Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Van der Sar denkt niet vaak meer terug aan zijn tijd als algemeen directeur. Na zijn hersenbloeding lag de focus uiteraard voor de volle honderd procent op zijn herstel. “Daarna ben ik gaan reizen en de dingen gaan doen die ik graag wilde. Mooie dingen meegemaakt in Nieuw-Zeeland, eilandhoppen in de Caribbean. Dat soort dingen wilde ik graag meemaken. Niet meer leven met een telefoon of haast.” Van der Sar mist het niet om bezig te zijn met een transfer of een andere ‘zaak’. “Ondanks dat het me veel heeft gegeven, heeft het me eigenlijk ook best wel veel gekost”, zo vat Van der Sar zijn tijd in Amsterdam uiteindelijk samen. Hij baalt wel dat hij niet goed heeft kunnen afsluiten. “Dat is niet goed gegaan. Dat is zonde voor de club, voor de mensen en voor de spelers.”

Edwin van der Sar blikt na zijn herstel terug op een roerige periode bij Ajax 🔙



"Het heeft me veel gegeven, maar het heeft me ook heel veel gekost." — ESPN NL (@ESPNnl) September 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli meldt zich op Instagram en verrast

De trainer van Ajax schrijft: "Iedereen dacht dat dit onze eerste missie was, maar..."