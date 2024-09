Ten Hag waarschuwt: ‘Goed voor commercie, niet voor spelers’

Er worden in het hedendaagse voetbal te veel wedstrijden gespeeld, zo vindt Erik ten Hag. De manager van Manchester United laat zich op de persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen FC Twente negatief uit over de volle speelkalender.

Waar de groepsfase van de Europa League voorheen bestond uit zes wedstrijden, is deze nu vervangen door een competitiefase met acht duels. Volgens Ten Hag gaat dit compleet de verkeerde kant op. “Er is een limiet aan hoeveel duels spelers kunnen spelen”, waarschuwt de trainer, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Het is te veel. Spelers raken geblesseerd. Het is goed voor commercie, maar niet voor de spelers.”

Artikel gaat verder onder video

LES OOK: Erik ten Hag doet Ajax-supporters pijn met uitspraak voorafgaand aan weerzien met FC Twente

Voor Ten Hag betekent dit dat hij zich genoodzaakt ziet te rouleren voor de wedstrijd tegen FC Twente. “Je kijkt naar de vorm van een spelers, je kijkt of je bepaalde tactische keuzes moet maken en je houdt rekening met de belasting”, legt de oefenmeester uit waarmee hij allemaal rekening moet houden, geciteerd door Tubantia.

LEES OOK: Mazraoui vertelt waarom hij koos voor een stap naar Manchester United

Bijval van Mazraoui

Zodra Noussair Mazraoui was aangeschoven bij de persconferentie, liet hij weten dat zijn trainer hierin gelijk heeft. “Als je alles bij elkaar optelt, speel je als speler van een topclub zo’n zeventig wedstrijden per seizoen”, licht de Marokkaan toe. “Er zijn maar één of twee spelers in een team die dit kunnen volhouden. Daar moet je wel over nadenken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zorgen voor Zirkzee: Van Nistelrooij dringt bij clubleiding Man United aan op nieuwe spits’

Een actie van Manchester United-assistent Ruud van Nistelrooij kan slecht uitpakken voor Joshua Zirkzee.