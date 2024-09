Mazraoui vertelt waarom hij koos voor een stap naar Manchester United

Erik ten Hag heeft een belangrijke rol gespeeld in de komst van naar Manchester United, zo vertelt de verdediger op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met FC Twente in de Europa League. De twee werkten eerder samen bij Ajax.

Mazraoui maakte deze zomer de overstap van Bayern München naar Manchester United. Wanneer de Marokkaan hier op de persconferentie naar wordt gevraagd, geeft hij aan dat Ten Hag hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. “Dat is een belangrijke factor geweest”, begint de rechtsback, die van mening is dat dat altijd geldt voor een trainer als spelers een transfer maken. “Je moet namelijk besluiten of de spelvisie van de manager past bij hoe jij speelt.”

Wat dat betreft was de keuze voor Manchester United makkelijk voor Mazraoui. “Bij Ten Hag wist ik al hoe hij wil spelen en dat zijn stijl goed bij mij past”, gaat de verdediger verder. “Het feit dat ik eerder met hem heb gewerkt, maakt het makkelijk.” Een ander die Mazraoui goed heeft geholpen te wennen, was Matthijs de Ligt. De Nederlander kwam tegelijkertijd over van Bayern München en speelt samen met Mazraoui aan de rechterkant van de verdediging. “Dat is ook een belangrijke reden waardoor ik hier goed kon wennen.”

Lage transfersom voor Mazraoui

Ook de transfersom waarvoor Manchester United de verdediger kon overnemen van Bayern komt ter sprake. De club van Ten Hag legde een bedrag van vijftien miljoen euro voor hem neer, wat middels bonussen nog kan oplopen. “Ik ben niet degene die de transfersom heeft bepaald”, legt Mazraoui uit. Toch ziet hij dat het wel goed voor hem uit kan pakken. “Ik was niet zo duur en ik ben goed begonnen. Daardoor is het makkelijk voor de fans om te zeggen dat ik een goede aankoop ben geweest.”

