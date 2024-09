Ex-doelwit PSV doet nu al gooi naar mooiste Champions League-goal van het seizoen

doet nu al een gooi naar de prijs voor het mooiste doelpunt van het Champions League-seizoen. Met een geweldige knal van afstand bezorgde hij Sporting Portugal een 2-0 voorsprong op Lille OSC.

Debast werd een jaar geleden nog in verband gebracht met PSV, maar bleef toen bij Anderlecht. Deze zomer maakte hij alsnog een overstap: voor 15,5 miljoen euro, plus 5,5 miljoen aan mogelijke bonussen, ruilde hij Anderlecht in voor Sporting. De twintigjarige Belgische verdediger heeft inmiddels een basisplek veroverd en maakte dinsdagavond zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club.

In de 65ste minuut ontving Debast een breedtepass van Daniel Braganca, waarna hij vanaf een meter of 26 de linkerbovenhoek vond met een schitterende knal. In de eerste helft had Viktor Gyokeres al de 1-0 gemaakt en had Lille een rode kaart ontvangen: Angel Gomes kreeg twee gele prenten.

WAT. EEN. 𝐏𝐎𝐄𝐈𝐄𝐑! 🚀

Debast schiet de bal zonder aan te nemen kei-hard in de kruising 🤯#ZiggoSport #UCL #SPOLIL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2024

