FC Twente-supporters zorgen voor 'levensgevaarlijke situaties' bij De Grolsch Veste

FC Twente-supporters zorgen voor gevaarlijke situaties na afloop van thuiswedstrijden van hun club op station Enschede Kennispark, dat dicht bij De Grolsch Veste ligt. Zo wordt er geduwd, getrokken en staan er te veel mensen dicht op elkaar. Daarom heeft vervoersmaatschappij Keolis besloten dat er bij late voetbalwedstrijden geen supporters meer worden vervoerd per trein, zolang er geen maatregelen worden genomen.

Machinisten geven aan zich ook zorgen te maken over de gevaarlijke situaties die ontstaan op het relatief kleine station. “Er staan te veel mensen op een te klein gebied op het perron te dringen om een plekje te bemachtigen in de laatste treinen", aldus Keolis in een evaluatie. "Ze lopen daarmee kans voor de trein te stappen of door de massa voor de trein geduwd te worden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nieuws uit Den Haag reden tot zorg bij PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ

Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen spreekt tegenover RTV Oost over ‘levensgevaarlijke situaties’, zoals personen op het spoor. “Het is een relatief klein station en na de wedstrijd gaan fans massaal naar buiten, om nog snel de laatste trein te kunnen pakken. Dan wordt het dringen en drukken, want we kunnen maar 400 mensen vervoeren in een trein."

LEES OOK: Joshua Brenet vindt half jaar na contractontbinding bij FC Twente nieuwe club

Volgens Keolis misdragen de FC Twente-supporters zich ook als ze eenmaal in de trein zitten of staan. “Ze belagen medewerkers, zowel fysiek als verbaal, medereizigers worden belaagd, ze richten vernielingen aan, trekken aan de noodrem en verkeren onder invloed van drank of andere middelen.”

Keolis ‘dupeert’ FC Twente-supporters

Treinvervoerder Keolis heeft aangegeven dat er bij late avondwedstrijden van FC Twente niet meer gestopt zal worden op station Enschede Kennispark. Daarmee zouden zo’n zesduizend supporters die met de trein naar een wedstrijd gaan gedupeerd zijn. Bij de wedstrijd tussen FC Twente en sc Heerenveen, die aanstaande dinsdag om 20.00 uur afgetrapt wordt, rijdt Keolis wel. Het is echter maar de vraag of dit ook het geval zal zijn na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen FC Twente en Fenerbahçe.

LEES OOK: Bruggink duidelijk na kritiek van FC Twente-supporters: ‘Dat kán niet, dan maken we de club écht kapot’

Samen met FC Twente, de gemeente Enschede, ProRail, NS en de provincie Overijssel gaat Keolis kijken hoe de gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden in de toekomst. Zelf denkt de vervoerder aan een poortjessysteem, waarbij het perron kan worden afgesloten als het maximumaantal treinreizigers is bereikt. Extra of langere treinen inzetten lijkt vanwege de beperkte ruimte op het spoor geen optie voor Keolis.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verbazing om transformatie van Ramiz Zerrouki na vertrek bij FC Twente

"Er zit een vent op zijn rug, al een heel tijdje", klinkt het over Ramiz Zerrouki, die de verwachtingen niet kan waarmaken na zijn vertrek bij FC Twente.