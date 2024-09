Bruggink duidelijk na kritiek van FC Twente-supporters: ‘Dat kán niet, dan maken we de club écht kapot’

FC Twente-supporters hadden tijdens de voorbije transferperiode veel kritiek op technisch directeur Arnold Bruggink. Zo zou hij tijdens de tranferwindow de derde plek van de Tukkers, die recht gaf op voorronde Champions League, hebben ‘verkwanseld’. Volgens de technisch directeur kan FC Twente alleen niet begroten op de Europa League, omdat dat ten koste gaat van de club.

Bruggink is het dan ook niet eens met de kritiek op het ‘verkwanselen’ van de derde plek in de Eredivisie. Zo heeft hij het gevoel dat de supporters elkaar ‘helemaal gek’ maken over wie de club allemaal binnen had moeten halen qua versterkingen. “Ik krijg de hele dag berichten dat ik die moeten halen, en dan moet die weer komen. Maar totaal zonder besef wat iemand kost en wat de salarissen zijn van spelers”, geeft Bruggink aan in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Twente-verdediger Hilgers hakt knoop door over interlandcarrière en wacht niet op Nederlands elftal

“Wij hebben gewoon met een budget te maken waar we zo goed mogelijk binnen moeten blijven. Dan is het aan ons om te kijken welke spelers we hebben. Ik geloof er in dat we een staf hebben waarvan we denken dat we spelers beter kunnen maken. Dat is afgelopen seizoen ook zo geweest en ik verwacht dat we die lijn wel door kunnen zetten”, vervolgt Bruggink.

Toch heeft de technisch directeur wel begrip voor het rumoer dat is ontstaan bij de supporters. “Ik begrijp supporters ook supergoed. Het is een soort amusementsindustrie in alles. Iedereen wil graag weten wat er gebeurt. Komen er nieuwe spelers en hoe gaat het met onze clubs. Alleen moet wij overleggen met elkaar wat verstandig is. Joseph wil ook niet een te grote selectie.”

LEES OOK: Streuer vertelt meer over FC Twente en Weghorst: 'Toen Ajax kwam had je een ander verhaal'

FC Twente kan niet begroten op Europa League

Daarbij spelen de financiën ook een rol zo geeft Bruggink aan. “Het grote gevaar is dat je gaat begroten op Europa League-niveau. Dat kán niet. Dan maken we de club écht kapot. Het kan niet bestaan dat we er nu nog vier spelers bij zouden halen en dat we maar blind geld gaan uitgeven. Het gaat niet. Hoe graag we het allemaal ook zouden willen. Het kan niet”, is de technisch directeur duidelijk.

LEES OOK: 'Dennis Higler stapte in Utrecht uit zichzelf op FC Twente-directie af'

Bruggink vindt dat FC Twente meer mogelijkheden heeft

Over de selectie is Bruggink in ieder geval tevreden. “Voetbaltechnisch denk ik dat we meer opties hebben", trekt Bruggink de vergelijking met de FC Twente-selectie van afgelopen seizoen. “Maar ik heb ook gezegd, en dat vind ik wel belangrijk om te nuanceren: als een selectie beter is, betekent dat niet dat je automatisch ook beter gaat presteren. Het drukke programma komt daar ook bij kijken. Ik heb het er met Joseph vaak over gehad en we willen beter zijn dan vorig seizoen en ons ontwikkelen als club. Maar dat wil niet zeggen dat we beter zijn dan plek drie op de ranglijst. Het ene moet je los zien van het andere."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijn Tusveld (17), jeugdspeler FC Twente/Heracles Almelo, maakt wereldgoal tegen Feyenoord: 'De aandacht is leuk'

Zelfs de commentator van Feyenoord ONE kan zijn enthousiasme niet verbergen na wereldgoal Tijn Tusveld.