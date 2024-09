Feyenoord grijpt naast Deens international: 'Hij zat al op het vliegtuig richting Berlijn'

Feyenoord heeft na het sluiten van de transfermarkt in Nederland overwogen een poging te wagen bij veertienvoudig Deens international , zo meldt 1908.nl. De 28-jarige speler was op dat moment nog transfervrij op te pikken, maar tegen de tijd dat er toenadering gezocht werd was het al te laat. Ook komt definitief niet naar Feyenoord, maar dat is een keuze van de club zélf.

Skov stond tussen 2019 en 2024 onder contract bij TSG 1899 Hoffenheim, en kwam in die periode tot 126 wedstrijden - waarin hij twaalf keer scoorde en 24 assists achter zijn naam kreeg. Bij de Bundesliga-club werd de Deen de afgelopen jaren vrijwel altijd ingezet als linker wingback, waar hij voorheen bij onder meer FC Kopenhagen nog als rechtsbuiten speelde - de positie waarop Feyenoord zich nog hoopte te versterken.

"Het was een serieuze optie voor Feyenoord, maar intern ontstonden twijfels: we willen een rechtsbuiten, maar nemen we die gok met een speler die daar drie jaar niet heeft gespeeld?", omschrijft bovengenoemde site de afweging die de club moest maken. Uiteindelijk werd er wel 'enige toenadering' gezocht, maar toen was het al te laat: Skov 'zat al op het vliegtuig richting Berlijn', waar hij inmiddels een contract heeft getekend bij 1. FC Union Berlin.

Feyenoord had teveel interne twijfels over Anton Miranchuk

Daarnaast is ook de naam Anton Miranchuk inderdaad gevallen in De Kuip, zo weet de site. De Rus (die in eigen land ook werd gelinkt aan Ajax) was evenens transfervrij op te pikken, maar er waren 'intern te veel twijfels over de toegevoegde waarde van Miranchuk', schrijft 1908. Daarbij speelde onder meer het financiële aspect een rol, plus het feit dat de speler niet meer ingeschreven kon worden voor de competitiefase van de Champions League. Tot slot was er ook sprake van een 'moreel bezwaar': "De Rotterdammers doen in verband met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne liever geen zaken met een Russische partij." Inmiddels is ook Miranchuk weer onder de pannen: de 28-voudig international van Rusland zette eerder deze week zijn handtekening onder een tweejarig contract bij het Zwitserse FC Sion.

