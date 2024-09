Feyenoord komt met duizelingwekkende cijfers na eerste seizoen met nieuwe kledingssponsor

Het afgelopen seizoen was voor Feyenoord het beste 'merchandise-jaar ooit'. In de zomer van 2023 wisselden de Rotterdammers van shirtsponsor, waarna het maar liefst 2,5 keer zoveel shirts verkocht.

In 2022/2023 werd Feyenoord kampioen, met Adidas op de borst. Het is bijzonder te noemen dat het 'kampioensshirt' zoveel minder vaak werd verkocht dan het seizoen van het jaar erop. Commercieel directeur Ruud van der Knaap heeft daar wel een verklaring voor, in gesprek met RTV Rijnmond. "Als je wint in Amsterdam en Giménez scoort er drie, dan zijn die shirts niet aan te slepen." In het begin van het vorige seizoen won Feyenoord met 0-4 in Amsterdam, waarbij Giménez een hattrick maakte.

"Het is ons beste merchandise-jaar ooit geweest", vertelt Van der Knaap. "Qua aantallen shirts die verkocht zijn, maar ook qua omzet. Alle records zijn verbroken, en daar zijn we best trots op. De exacte cijfers moeten we nog krijgen." Volgens RTV Rijnmond verdiende Feyenoord tien miljoen euro met de toegenomen shirtverkoop.

Beelen noemt Feyenoord-speler die indruk maakt: ‘Dat valt op bij veel jongens’

De shirts van Feyenoord worden niet alleen in Nederland verkocht. Ook door spelers als Giménez, In-beom Hwang en Ayase Ueda verdienen de Rotterdammers omzet vanuit het buitenland. "We zijn een relatief kleine competitie, de eredivisie is vaak lastig te vinden in dat soort landen. We zullen dus creatief moeten zijn om in Japan, Zuid-Korea en Mexico verder onder de aandacht te komen. Je kunt al een Feyenoord-shirtje in Mexico en Japan bestellen. Dat gebeurt ook. Vorig jaar hebben we wat containers naar Mexico gestuurd om te kijken of we de populariteit van Giménez konden gebruiken en verzilveren. Dat is best goed gelukt. We hebben met een paar sportretailers daar goede afspraken kunnen maken."

