Beelen noemt Feyenoord-speler die indruk maakt: ‘Dat valt op bij veel jongens’

is bij Feyenoord onder de indruk van collega-verdediger . De verdediger, die vorig jaar zomer overkwam van PEC Zwolle, wil in Rotterdam werken aan zijn fysiek om sterker te zijn in de duels en krijgt daarbij hulp van de Slowaak.

"Vorig jaar ben ik veel aangekomen, toen ik niet speelde", aldus Beelen in de Feyenoord-podcast De klank van. “Dan heb je de tijd er ook voor. Bij mij gaat het er helaas ook weer makkelijk af. Toen ik weer ging spelen, ben je iets meer met de dingen eromheen bezig en vaak aan het herstellen als je dubbele wedstrijden speelt. Dus ging het er ook weer een beetje af."

Hancko is een van de spelers die hem die hem daarbij helpt door onder meer te motiveren. De sterkhouder van Feyenoord doet er volgens Beelen alles aan om beter te worden. “Ik denk dat hij een van de jongens is die het meest bezig is met het voetballer zijn. Dat straalt hij wel uit. Hancko is er heel erg mee bezig om echt elke dag het beste uit zichzelf te halen."

"Er zijn heel vaak veel gasten, daar ben ik zelf wel eens schuldig aan. Je hebt je training gedaan en that’s it. Voor mijn gevoel staat Hancko elke training echt aan en is hij bezig om echt beter te worden. Dat valt op bij veel jongens'', vervolgt de 23-jarige centrale verdediger. ''Dan heb je de wedstrijden waarin hij heel goed speelt en dat helpt ook om hem als voorbeeld te zien."

Beelen wil ook op andere punten stappen maken

Beelen wil niet alleen fysiek sterker worden, ook op tactisch gebied wil de 23-jarige verdediger stappen maken. Al heeft hij zich op dit vlak wel al flink verbeterd. “De Keuken Kampioen Divisie was veel minder tactisch. Bij Feyenoord was het zoveel meer dat ik moest nadenken over hoe ik ging voetballen. Normaal voetbalde ik op gevoel en nu moest ik veel meer nadenken over bijvoorbeeld het drukzetten. Dat was lastig aan het begin."

"Het verdedigen voor de goal kan ik nog beter doen. Sowieso in het verdedigen één-op-één, wanneer iemand een actie maakt. Het eruit halen van voorzetten van de zijkant vond ik voor mijn gevoel heel slecht gaan. Dan maakte ik vaak niet eens contact met de spits, en daar heb ik vorig jaar aan gewerkt. Dat deed ik echt niet goed”, besluit hij.

Beelen ontwikkelde zich tot basiskracht

Beelen ontpopte zich afgelopen seizoen, mede door de blessure van Gernot Trauner, tot een absolute basiskracht bij Feyenoord. Dit seizoen miste de centrale verdediger de wedstrijd tegen Willem II, nadat hij geblesseerd afhaakte in de warming-up. Een week later tegen PEC Zwolle kon Beelen zijn rentree weer maken, waarna hij tegen Sparta Rotterdam weer in de basis werd geposteerd door trainer Brian Priske.

