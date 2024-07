Beelen vergelijkt spel onder Priske en Slot: ‘Dat doen we nu agressiever’

is tot dusver erg tevreden met Brian Priske als opvolger van Arne Slot. De verdediger maakte vorig jaar de overstap van PEC Zwolle naar Feyenoord, waar hij zich door een blessure van Gernot Trauner in de basis knokte. Volgens Beelen hoeft Feyenoord niet heel erg te wennen aan de veranderingen onder Priske.

“Mijn eerste indrukken zijn heel positief”, vertelt Beelen in gesprek met Voetbal International over zijn nieuwe oefenmeester. “De trainingen zijn pittig, maar goed te doen en leuk. Bovendien zijn de omstandigheden top hier (Saalfelden, red.), met perfecte velden. De trainer gooit er veel energie in en we werken hard met zijn allen. Zijn ideeën over voetbal sluiten volgens mij heel goed aan bij de ingeslagen weg van de club.”

Waar een nieuwe trainer vaak een nieuwe manier van voetballen met zich meebrengt, lijkt de werkwijze van Priske goed aan te sluiten op die van Slot. “Veel spelprincipes zijn gewoon hetzelfde”, licht Beelen toe. “We blijven op bepaalde vlakken voetballen zoals we al deden, een groot deel van de groep is ook hetzelfde. Natuurlijk gaan er ook dingen veranderen, op tactisch vlak wat andere nuances, maar qua intensiteit en het voetballende gedeelte is het wat we zijn gewend.”

Een tactische omzetting die Priske doet bij Feyenoord, is de opstelling. De Rotterdammers treden tijdens de voorbereiding namelijk steevast aan in een formatie met drie verdedigers en vier middenvelders, een opstelling waarin Beelen bij PEC onder Dick Schreuder ook al speelde. “Daarin merk ik zeker overeenkomsten. Veel doordekken, veel een-op-een komen. Hier is het wel op een hoger niveau dan toen, maar er is zeker wel overlap.” Volgens de verdediger is een-op-een spelen helemaal geen probleem. “Want vorig seizoen, als je als verdediging kantelt, kwam je ook automatisch in dergelijke situaties terecht. Maar het voelt nu iets agressiever, omdat we met iedereen doorstappen”, besluit hij.

